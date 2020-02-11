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«Нашу песню не задушишь, не убьёшь». Аллу Пугачёву эвакуировали из кинотеатра из-за пожара

11.02.2020 15:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Аллу Пугачеву эвакуировали из московского кинотеатра, в котором произошел пожар.  

Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. Примадонна посетила премьеру нового фильма Жоры Крыжовникова «Лед 2».  

Во время сеанса произошло возгорание электропроводки в здании. Интересно, что это случилось, когда героиня кинокартины запела песню Пугачевой.  

«Нашу песню не задушишь, не убьёшь». Аллу Пугачёву эвакуировали из кинотеатра из-за пожара
Фото: instagram.com/alla_orfey  

Все зрители были эвакуированы из зала в срочном порядке.  

Алла Пугачева:
Придется ещё раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь.  

Под постом свой комментарий оставила Кристина Орбакайте. Она шутливо написала: «Ну, это в лучших традициях».  

Максим Галкин показал праздничное фото с Аллой Пугачевой. Фанаты не поверили глазам (читать далее).  

Люди в материале: Алла Пугачёва
 
 
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Аллу Пугачеву эвакуировали из московского кинотеатра, в котором произошел пожар.   Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. Примадонна посетила премьеру...
 
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