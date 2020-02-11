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«Нашу песню не задушишь, не убьёшь». Аллу Пугачёву эвакуировали из кинотеатра из-за пожара
Источник материала: СТВ
Аллу Пугачеву эвакуировали из московского кинотеатра, в котором произошел пожар.
Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. Примадонна посетила премьеру нового фильма Жоры Крыжовникова «Лед 2».
Во время сеанса произошло возгорание электропроводки в здании. Интересно, что это случилось, когда героиня кинокартины запела песню Пугачевой.
Все зрители были эвакуированы из зала в срочном порядке.
Алла Пугачева:
Под постом свой комментарий оставила Кристина Орбакайте. Она шутливо написала: «Ну, это в лучших традициях».
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Аллу Пугачеву эвакуировали из московского кинотеатра, в котором произошел пожар. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. Примадонна посетила премьеру...
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