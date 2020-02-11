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Во время шторма «Сиара» самолёт приземлился боком в Бирмингеме

11.02.2020 15:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Европе растёт число жертв мощного шторма. Во Франции непогода унесла две жизни, ещё три десятка человек оказались в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во время шторма «Сиара» самолёт приземлился боком в Бирмингеме

Здесь без электричества по-прежнему остаются около 15 тысяч домов. Власти Германии сообщают о семерых погибших. В нескольких городах после удара стихии нарушено железнодорожное и воздушное сообщение.

Во время шторма «Сиара» самолёт приземлился боком в Бирмингеме

Обрушение крыши из-за сильного ветра привело к гибели троих граждан в Польше. В стране также наблюдаются перебои с электроэнергией.

Каждый час пострадавших становится больше. Шторм «Сиара» бушует в Европе

Без света остались и 230 тысяч семей в Чехии. Десятки британских городов затоплены. За сутки здесь выпала полуторамесячная норма осадков.

Во время шторма «Сиара» самолёт приземлился боком в Бирмингеме

Непогода едва не привела к крушению пассажирского самолёта в Бирмингеме. Пилоты предприняли несколько попыток посадить лайнер, в конечном итоге воздушное судно приземлилось боком. Пассажиры не пострадали. 

Во время шторма «Сиара» самолёт приземлился боком в Бирмингеме

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Новости мира. В Европе растёт число жертв мощного шторма. Во Франции непогода унесла две жизни, ещё три десятка человек оказались в больницах, сообщили в программе...
 
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