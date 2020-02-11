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«Да я бегу с дома! Это сложнее ничего нет: эти кастрюли, эти дети». Гайдукевич о том, что труд матерей нужно уважать
Источник материала: СТВ
Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе
Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального cобрания Республики Беларусь:
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
То, что мы, как политики, можем сделать – поддержать вас в плане того, что женщина, которая с детьми – это почёт. Да я бегу с дома! Это сложнее ничего нет: эти кастрюли, эти дети… Я надеваю пиджак, я придумаю тысячу совещаний, лишь бы убежать из дома. И таких мужчин, как я, очень много. Может, и нам меняться?
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«Да я бегу с дома! Это сложнее ничего нет: эти кастрюли, эти дети». Гайдукевич о том, что труд матерей нужно уважать
Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира». Курсевич: «По условиям, комфортным для материнства и рождения детей,...
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