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«Да я бегу с дома! Это сложнее ничего нет: эти кастрюли, эти дети». Гайдукевич о том, что труд матерей нужно уважать

11.02.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Курсевич: «По условиям, комфортным для материнства и рождения детей, Беларусь занимает первое место в мире»

Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального cобрания Республики Беларусь:
С 28 января вступили новые изменения в Трудовой кодекс, где предусматриваются гибкие формы занятости, включая дистанционную работу, работу на дому. То есть это будет способствовать тому, чтобы женщина могла сама реализовать свои профессиональные навыки и сочетать это с материнством и уходом за детьми.

Гайдукевич: «Мать и женщина, которая занимается домашним хозяйством – это уже профессия»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
У нас же есть начальники, которые могут не отпустить женщину, если ребёнок заболел. И здесь, может, надо более жёстко к ним относиться.

Мне избиратели говорили. Женщина жаловалась «Он – самодур». А как на него повлиять? «Вот не хочу отпускать!» Он сидит и два часа думает, отпускать женщину домой или не отпускать.

То, что мы, как политики, можем сделать – поддержать вас в плане того, что женщина, которая с детьми – это почёт. Да я бегу с дома! Это сложнее ничего нет: эти кастрюли, эти дети… Я надеваю пиджак, я придумаю тысячу совещаний, лишь бы убежать из дома. И таких мужчин, как я, очень много. Может, и нам меняться?

«Да я бегу с дома! Это сложнее ничего нет: эти кастрюли, эти дети». Гайдукевич о том, что труд матерей нужно уважать

Люди в материале: Олег Гайдукевич, Валентина Курсевич
 
 
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Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира». Курсевич: «По условиям, комфортным для материнства и рождения детей,...
 
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