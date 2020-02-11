Две сестры из Ганцевичей готовятся к полуфиналу конкурса «Мисс Беларусь-2020»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

9 февраля в борисовском Дворце культуры им. М. Горького прошел кастинг национального конкурса красоты «Мисс Беларусь – 2020». За возможность стать ближе к мечте боролись порядка 60 участниц из разных уголков Минщины, а также две ганцевчанки – сестры Анна и Алеся Кирейчик.

Поскольку на областной кастинг, который проходил в Бресте 2 февраля, девушки по техническим причинам не попали, решили попытать удачу на кастинге в Борисове.









Шанс пройти в следующий этап получили 33 девушки, среди которых и наши землячки. После общения с жюри девушек пригласили на фотосессию, и теперь Анна и Алеся ожидают результатов.

Предлагаем вам посмотреть, как сестры Кирейчик выступили на областном этапе отбора национального конкурса красоты. Для удобства мы объединили отрывки с прямой трансляции ОНТ с участием Анны и Алеси в одно видео.

Если же хотите полностью окунуться в атмосферу кастинга и оценить всех претенденток на конкурс, которые пришли на кастинг в г. Борисов, ОНТ представляет вашему вниманию полное видео с областного кастинга «Мисс Беларусь – 2020».

Напомним, что полуфинал конкурса, который соберет 100 красавиц со всей страны, пройдет в Минске в середине марта. За главный титул королевы красоты в финале «Мисс Беларусь – 2020» девушки поборются в мае. Победительница получит корону, крупный денежный приз и право представлять нашу страну на международных конкурсах.

Конкурс организовывают Министерство культуры, телеканал ОНТ и Национальная школа красоты.

Подготовила Дарья ЗАНЬКО

по материалам телеканала ОНТ

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