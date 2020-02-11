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Глава правительства рассказал о провалах и успехах белорусской экономики в 2019 году

11.02.2020 15:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава правительства рассказал о провалах и успехах белорусской экономики в 2019 году

фото: ex-press.by

На заседании Совмина Сергей Румас подвел итоги социально-экономического развития за прошлый год.

Первым среди достижений названо повышение зарплат бюджетникам, в том числе учителям и врачам. Кроме того, несмотря на внешние вызовы, инфляцию удалось удержать на уровне 4,7%, отметил Румас. Своевременно погашались валютные обязательства страны. При этом ЗВР достигли рекордного уровня - 9,4 млрд долларов. Меньше стало убыточных предприятий. Чистая прибыль в организациях выросла почти на 85%.

Что касается провалов, то они были довольно серьезны. Рост ВВП составил 1,2% при прогнозе 4%. Единственным исключением стала Минская область, обеспечившая рост в 4,4%.

Однако при этом Минск оказался единственным регионом, провалившим задание по строительству жилья (76%), в том числе с государственной поддержкой (49%). Грозят срывом планы по капремонту жилья в столице. Ситуация с обеспечением жильем многодетных семей остается острой.

Не выполнен план по привлечению прямых иностранных инвестиций Брестской, Витебской, Гродненской областями и Минском. «Налицо снижение активности на местах в работе с инвесторами», - констатировал премьер. «Непродуманные и непоследовательные решения приводят к серьезным последствиям для страны и, что не менее важно, к существенному ухудшению оценки потенциальными инвесторами условий инвестирования в Беларусь», – считает Румас.

Премьер также отметил рост отрицательного сальдо внешней торговли товарами. «Частично это объясняется ростом закупок по возведению АЭС и сезонным фактором, но в остальном – отсутствием должного внимания к ситуации на внутреннем рынке и слабой работой по импортозамещению», – признал Румас.

Не выполнен план по росту экспорта. Основные потери пришлись на группу нефтепродуктов. По остальным товарам темпы роста экспорта составили 104,3%.

Отметил премьер и недостаточную инновационность и низкую цифровизацию белорусской экономики. ПВТ стал значимым субъектом, обеспечивающим поступление валюты в страну, однако новейшие разработки белорусских айтишников "работают на экономику других стран», констатировал Румас.

 

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На заседании Совмина Сергей Румас подвел итоги социально-экономического развития за прошлый год.
 
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