Сутки на выбор идеального домена: okna.by, love.by, by.by и еще 4000 редких имен

Источник материала: Tut.by

В среду 12 февраля завершится один из самых масштабных этапов благотворительных аукционов доменов .BY и .БЕЛ, в котором участвуют 4627 имен. Организаторы ожидают новые ценовые рекорды, потому что среди лотов большое число редких и красивых доменов.



Фото: blogs.bl.uk

Присмотреть себе звучное и легко запоминающееся имя для сайта может любой желающий, при этом все вырученные с торгов средства за вычетом стандартной стоимости регистрации домена направляются в детские дома по всей стране.

На какие домены точно стоит обратить внимание?

Во-первых, на двухбуквенные имена, которые закончились еще в 2012 году.

Шанс купить для своего сайта имя из двух букв или символов выпадает очень редко. В зоне .BY все такие домены были зарегистрированы еще 8 лет назад. Они ценятся во всем мире, потому что 2 символа — это минимальная возможная длина имени сайта.

На текущем этапе торгов есть более 20 редких лотов, среди них 00.by, by.by, ru.by, au.by, on.by, 69.бел и другие.

Во-вторых, короткие и простые домены.

Имена из 3−5 символов ценятся не меньше: их тоже легко запомнить и сложно сделать ошибку при наборе. Если это простая комбинация цифр или хорошо знакомое слово, то стоимость домена может превышать 10 000 долларов. Но часто на аукционе можно найти недорогое красивое имя.

Точно стоит обратить внимание на radio.by, love.by, put.by, ice.by, butik.by, kak.by, шаг.бел.

В-третьих, практичные домены, которые отражают ваш бизнес.

Это самая большая группа коммерчески привлекательных имен. К этой категории относятся все предыдущие рекорды стоимости белорусских доменов, включая casino.by (около 30 000 долларов), travel.by (10 000 долларов), smm.by (более 4000 долларов).

На текущем этапе аукционов на домен okna.by уже поступило более 500 ставок, хотя основная борьба за лоты разворачивается в последние минуты перед завершением торгов.

«На благотворительные аукционы попадают все без исключения домены .BY и .БЕЛ, которые не были продлены предыдущими владельцами, таковы правила работы национальной доменной зоны, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — У всех желающих есть возможность принять участие в торгах: красивые имена с историей неизменно воспринимаются как ценные инвестиции в бизнес».

Продажа доменов, которые оказались не востребованы предыдущими владельцами, через аукцион — распространенная мировая практика. Но только в Беларуси они носят благотворительный характер. За все время проведения торгов домены .BY и .БЕЛ принесли в детские дома по всей стране уже более 600 000.

Принять участие в аукционе можно только на официальном сайте .