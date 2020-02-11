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Открыт прием заявок на конкурс социальных проектов SocialWeekend 15

11.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Открыт прием заявок на крупнейший в Беларуси пятнадцатый конкурс социальных проектов SocialWeekend (SW). Каждый человек, имеющий уникальную идею, может сделать первый шаг на пути к ее реализации с помощью  меценатов и компаний, которые финансируют полезные для общества инициативы. 

SW - это большое сообщество людей, которые стремятся сделать мир лучше, реализуют свои мечты и помогают в этом другим. Уже много лет организатором конкурса выступает Местный социальный фонд «Добра», который является Офисом Сети Глобального договора ООН в Беларуси. В нынешнем году общая сумма инвестиций на SocialWeekend 15 составляет более 800000 белорусских рублей (BYN).

ЧТО ЗНАЧИТ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Социальный проект на то и социальный, чтобы улучшать жизнь общества в любых сферах. Улучшать можно совершенно разными способами - изобретать новое, улучшать настоящее, сохранять хорошее. 

Существует семь категорий проектов:

Наука и образование (в SW13 участвовал Минский планетарий с идеей провести Международный фестиваль полнокупольного кино MIFF).

Медицина и ЗОЖ (в SW10 участвовал проект deepdee, который разработал уникальное устройство на мобильный телефон, позволяющее фотографировать глазное дно и с помощью искусственного интеллекта диагностировать по фотографии различные заболевания.

Культура и искусство (в SW12 участвовал проект «Театр тишины», который ставит спектакли с участием актеров с нарушением слуха).

Возможности для сообществ (в SW9 участвовал проект TikotaInclusive (удобная дизайнерская одежда для людей с инвалидностью).

Дети и родители (в SW12 участвовал проект «Улыбки наших детей», который помогает семьям, воспитывающим детей с врожденной расщелиной губы и неба).

Экология и зоозащита (в SW13 участвовал проект «Гингко-лабирит» - создание в Витебской области арт-объекта из 10000 реликтовых деревьев в форме вечного узла).

Инфраструктура городов и деревень (в SW12 участвовал проект «Молодежная улица стрит-фуда», который сделал из рыночной площади в Молодечно пешеходную улицу, где теперь выступают музыканты, артисты, смотрят кино под открытым небом).

Результаты прошлогоднего SocialWeekend 14

Гран-при и приз зрительских симпатий конкурса отдали команде reBottle, которая собрала 3D-принтер, способный печатать уличную мебель из переработанного пластика. В общей сложности от меценатов и компаний проект получил 6000 BYN от 21vek, Минского часового завода «ЛУЧ» и BDCenter и 15 часов юридической консультации. 

Меценат Леонид Лознер поддержал «Открытый лекторий» в Минске, чтобы уроки искусствоведения, музыки, кино и другие могли посещать жители столицы бесплатно. Также проект понравился генеральному партнеру финала конкурса - Альфа-Банку. Фонд «Добра» выделил дополнительные 5000 BYN на развитие проекта. 

Еще Фонд «Добра» выделил 5000 BYN команде из Гродно «Пошли-поехали» - в перспективе ребята хотят создать инклюзивное тревел-агентство, которое будет составлять маршруты для путешествий людям с инвалидностью. В них поверил еще и Фонд Генриха Белля (порядка 11000 BYN). В свою очередь, номинацию Фонда «Добра» (4000 BYN) решили разделить пополам - часть направят «Традыцыйнаму строю» (создание видеорекламы национальных костюмов прошлых столетий), а часть - «Ежы вежа» (создание вермикопостеров как альтернатива переработки органических отходов). Проекты также поддержали Минский часовой завод «ЛУЧ» и выпускники прошлого года – «Молодежная улица стрит-фуда в Молодечно». Для «Ежы вежа» еще разработают бренд-бук партнеры конкурса - студия «Вижн». 

Строительство хосписа для животных в Гомеле поддержал основатель hoster.by Сергей Повалишев (1500 BYN). Проект «Помним» по оцифровке братских могил на территории СНГ победил в номинации «Добрая инициатива», которую выставляют друзья мецената Виталя Князева, погибшего в автокатастрофе. 

Dogfriendlytaxi получили поддержку из зала от мецената, который решил не озвучивать имя публично. Он оплатит покупку 50 гамаков для такси, в которых можно будет перевозить собак.

Самую большую поддержку получил проект, целью которого было привезти европейских музыкантов, чтобы те дали бесплатные мастер-классы во всех регионах Беларуси. Меценаты выделили на это 15000 BYN (Максим Кузьмич и Юрий Зиссер). Еще 7000 BYN дали на создание обучающих видеороликов для женщин о том, как реагировать на оскорбления насчет лишнего веса, поведения и другие. 
Проект поддержала «Активиа» (Danone) и сеть студий для бровей TINT BROW BAR. Детский анестезиолог-реаниматолог из Гродно, создающий свою школу первой помощи, получил от мецената Юрия Мельничека 8000 BYN, а спортивный зал для детей с ДЦП - 10000 BYN от Игоря Жаборовского. Проекты, связанные с культурой, - «Метаморфозы города» (создание картин на многоэтажках Витебска) - получили 5000 BYN от A1 и еще столько же от «Зубр Капитал». 

Неожиданно приятным стало решение Юрия Зиссера, который поддержал проект, не дошедший до финала. MIO school - республиканская школа импровизационной музыки получила 9800 BYN на гастроли. А компания SFY projectgroup (бизнес-консалтинг и управление проектами) поддержала четверть финалистов «Час паданняў» в создании аудиоспектаклей о белорусской мифологии. 

Сертификаты на годовое использование хостинга подарили «Ежы вежа», ReBottle, «Метамарфозам города», а еще проекту VOLNY SPACE - пространству, где будут проходить лекции и другие занятия для молодых родителей (там будет специальная комната). 

Воодушевляйтесь историями успеха выпускников прошлых четырнадцати сезонов SocialWeekend!  Подавайте заявку на участие по 29 февраля на сайте: https://socialweekend.by/  (возникающие вопросы можно уточнить по тел.:  +375(29)879-74-00 или задать их на электронную почту проекта:  napishi.sw@gmail.com) Станьте частью большого сообщества!

По материалам конкурса SW подготовила Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Открыт прием заявок на крупнейший в Беларуси пятнадцатый конкурс социальных проектов SocialWeekend (SW). Каждый человек, имеющий уникальную идею, может сделать первый шаг...
 
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