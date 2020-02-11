От белорусского Euronews до медиацентра — с какими предложениями руководители СМИ пришли к Лукашенко

Источник материала: Радзiма





Руководители крупнейших государственных СМИ внесли Президенту Беларуси Александру Лукашенко ряд предложений. Среди них, например, создание новостного канала наподобие Euronews и строительство медиацентра, сообщает БелТА .

«Я знаю ваши проблемы. Вы их давно озвучивали. И о медиаизмерителе, и о медиацентре, и о том, что мы должны создать мобильный канал по типу Euronews и других, которые очень кратко и доступно (тем не менее, и аналитика у них есть) выдают информацию. Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию», — сказал Александр Лукашенко.

Президент признался, что часто отвлекается от длинных сюжетов и читает новости, которые идут бегущей строкой. «Поэтому надо сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом. Я это все знаю и понимаю, сам инициировал это», — добавил он.

При этом глава государства подчеркнул: лишних денег нет. Надо определиться, что необходимо в первую очередь: обновить съемочное оборудование, обеспечить конкурентоспособную зарплату или же построить медиацентр. «Все надо. Но надо выстроить по приоритетам. Прошу это иметь в виду», — сказал Александр Лукашенко.

В совещании приняли участие председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков, генеральный директор телеканала СТВ Игорь Луцкий, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович, директор — главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, директор — главный редактор издательского дома «Звязда» Павел Сухоруков, директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов.