В ГУО «Средняя школа №1 г. Быхова» прошла акция «Безопасность — в каждый дом!»

Спасатели Быховщины совместно с представителями Быховской районной организации общественного объединения «
В начале мероприятия спасатели рассказали о пожарах, произошедших на территории района, проанализировав основные причины их возникновения. Участникам акции была продемонстрирована «Интерактивная карта ЧС» где каждый присутствующий увидел реальные последствия неосторожного обращения с огнем при курении, в том числе в нетрезвом состоянии, а представители «Слагородгаз» напомнили о правилах пользования газом в быту. Далее присутствующие с удовольствием приняли участие в интерактивной игре «Где логика?». Между командами развернулась нешуточная борьба. Проявления логики сверкали во всей красе.
В ходе игры спасатель с помощью представителей «
В завершении мероприятия был продемонстрирован фильм «Студенты, безопасность, будущее» и распространенна наглядно-изобразительная продукция
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью
Быховского РОЧС
Евгений Демиденко