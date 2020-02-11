В ГУО «Средняя школа №1 г. Быхова» прошла акция «Безопасность — в каждый дом!»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Спасатели Быховщины совместно с представителями Быховской районной организации общественного объединения « БРСМ » и представителями Быховского района газоснабжения филиала производственного участка «Славгородгаз» встретились с учениками Государственного учреждения образования «Средняя школа №1».

В начале мероприятия спасатели рассказали о пожарах, произошедших на территории района, проанализировав основные причины их возникновения. Участникам акции была продемонстрирована «Интерактивная карта ЧС» где каждый присутствующий увидел реальные последствия неосторожного обращения с огнем при курении, в том числе в нетрезвом состоянии, а представители «Слагородгаз» напомнили о правилах пользования газом в быту. Далее присутствующие с удовольствием приняли участие в интерактивной игре «Где логика?». Между командами развернулась нешуточная борьба. Проявления логики сверкали во всей красе.

В ходе игры спасатель с помощью представителей « БРСМ » напомнил правила действия при возникновении пожара, правила использования первичных средств пожаротушения, подчеркнул необходимость установки автономных пожарных извещателей. Не осталось без внимания и мобильное приложение « МЧС Беларуси: Помощь рядом». Спасатель рассказал про функционал приложения и наглядно продемонстрировал его возможности.

В завершении мероприятия был продемонстрирован фильм «Студенты, безопасность, будущее» и распространенна наглядно-изобразительная продукция МЧС Республики Беларусь .

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко