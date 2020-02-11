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«Все решаем сами». «Algorhythm» ждет встречи с белорусской публикой

11.02.2020 16:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Все решаем сами». «Algorhythm» ждет встречи с белорусской публикой
Фото из открытых источников

«Algorhythm» - одна из самых заметных и оригинальных молодых групп польской джазовой сцены, которая объединяет в своем творчестве разные музыкальные стили и разноплановые концепции. Музыканты коллектива, за исключением трубача Эмиля Мишка, который уже был в Беларуси, впервые приедут в нашу страну. Они с нетерпением ждут встречи с белорусской публикой, о чем рассказали «АиФ».

- Восточная граница для нас не открыта и в какой-то степени экзотична, - поделились джазмены. - Нам очень интересно, как наша музыка будет воспринята в Беларуси, благодарим Польский Институт в Минске за приглашение. И мы хотели бы как можно чаще выступать на этой стороне земного шара.

- Как вы нашли друг друга? Сразу ли поняли, что хотите быть одним коллективом?

- Уточним: первые два альбома «Segments» и «Mandala» мы записали в квинтете, но в прошлом году басист Кшиштоф Сломковски покинул нашу группу. А познакомились мы все в Академии музыки в Гданьске, выпускниками которой являемся. После первой совместной репетиции уже знали наверняка, что создадим группу.

 

Символы вокруг

- Вы рассказывали, что название группы - слово-символ. А как вы в целом относитесь к символам? Видите их вокруг, считываете?

- Название определяет наш характер. Мы любим разные виды деятельности и делаем все вместе в атмосфере взаимного уважения. Символизм очень важен в нашей работе, потому что во многих случаях этот скрытый смысл вещей имеет для нас большее значение.

Мы не используем готовые, проверенные и простые решения. Мы стараемся по-новому использовать и развивать то, что было до нас. Это возможно, когда смотришь на проблему с другой, более широкой перспективы. Символы сопровождают нас на каждом шагу, и от нас зависит, как мы их интерпретируем.

- У вас три диска, которые выходили каждые два года. Это случайность? Или намеренный выбор временного промежутка для создания нового альбома?

- Это происходило естественным образом. Мы не устанавливаем точные временные рамки, когда думаем о следующем альбоме. Каждый из нас работает еще и в других проектах, и мы стараемся не выпускать новых альбомов одновременно. В настоящее время мы работаем с «Algorhythm» над нашим четвертым альбомом. Его премьера состоится 15 августа 2020 г., во время фестиваля «Soundrive» в Гданьске. Это будет первый раз, когда мы нарушим двухлетнее правило. Нам любопытно, куда это нас приведет!

«Все решаем сами». «Algorhythm» ждет встречи с белорусской публикой
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Честное общение

- Не могу не спросить о последнем альбоме «Термомикс». Музыка очень оригинальная, техничная и многоформатная. Как вам работалось над ним? И почему выбрали именно кулинарную тематику? (Композиции называются «Лимонная цедра», «Шоколадный пудинг» и др. - Прим.)

- Спасибо! Работа над альбомом длилась недолго, но очень интенсивно. Мы создавали музыку во время совместных импровизационных джем-сейшнов.

Если говорить о кулинарной тематике, то все началось с названия. После одного из наших концертов во время ужина мы говорили об одноименном многофункциональном кухонном комбайне, который может многое. Через минуту мы поняли, что как команда действуем аналогично.

У нас нет агента, менеджера или продюсера. Мы все решаем сами. Мы многофункциональны. Так появился «Termomix».

- Критики говорят, что ваша музыка отражает повседневные мысли и эмоции современного человека. Какие эти мысли сегодня? Что его волнует?

- В музыке, которую мы создаем, самое главное - честное общение. Мы стараемся быть самими собой как на сцене, так и вне ее. В этом наша сила, и таким должен быть современный человек. В эпоху Интернета легко можно спроектировать свое второе, лучшее «я» и забыть, кто ты на самом деле. Музыка  - часть нашей жизни, которая позволяет нам на секунду остановиться и посозерцать. Иногда заставляет задуматься, развлекает и вдохновляет. Все зависит от слушателя и его внутреннего фильтра, его опыта, багажа. Каждый из нас может ассоциировать одну и ту же мелодию с чем-то другим. И это самое прекрасное. Для восприятия музыки нет конкретных шаблонов. Вы должны ей открыться и брать от нее то, что лучше для вас в данный момент.

Подробности о программе фестиваля - на официальной странице в Instagram @minskwinterjazz

Билеты:

https://www.kvitki.by/rus/bileti/muzyka/festival/minsk-winter-jazz-2020-69185/

https://www.ticketpro.by/bilety-na-koncert/minsk-winter-jazz-2020/

 
Теги: Минск
 
 
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15 февраля в рамках Minsk Winter Jazz-2020 на площадке культурного хаба ОК16 выступит талантливый джазовый коллектив из Польши «Algorhythm».
 
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