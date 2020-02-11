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В Жлобине лжемилиционеры требовали у студента деньги за «покровительство»

11.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Жлобине у студента требовали деньги за мнимое покровительство, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В Жлобине лжемилиционеры требовали у студента деньги за «покровительство»

19-летний учащийся местного колледжа жил в общежитии, завел переписку по интернету с 20-летним жителем райцентра. Несколько раз он заходил в гости к новому знакомому. Однажды тот попросил студента дать в долг немного денег. Парень ответил, что средства у него есть, но только на карточке отца.

Позже ранее судимый жлобинчанин вместе с двумя товарищами, также имеющими криминальное прошлое, придумали план по отъему денег у студента. Друзья решили разыграть задержание и распределили между собой роли. Так, один должен был пригласить парня к себе домой, а двое других — представиться сотрудниками милиции и задержать гостя за незаконное хранение наркотиков. Планировали взять определенное вознаграждение за то, что якобы не будут возбуждать уголовное дело.

К исполнению задуманного приступили 26 января 2020 года. Студент по приглашению товарища пришел к нему домой, рюкзак оставил в прихожей. Внезапно в квартире появились двое молодых людей, которые представились проверяющими из контролирующей организации. «Незаметно в рюкзак студента подбросили газетный сверток с табаком из двух сигарет. После этого контролеры резко сменили тон и сообщили студенту, что они из наркоконтроля и давно наблюдают за хозяином квартиры, якобы подозреваемым в сбыте наркотиков. Студент хотел уйти, однако лжеоперативники попросили его предоставить рюкзак к досмотру. К удивлению учащегося там нашли сверток, содержимое которого тут же идентифицировали как наркотическое вещество растительного происхождения», — рассказали в УВД.

Парню сообщили, какая ответственность за наркотики предусмотрена статьей Уголовного кодекса. «При этом уточнили, что вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела решить можно, если компенсировать их молчание некоей суммой наличными. Ведь он просто оказался не в то время и не в том месте», — прокомментировали правоохранители.

Испуганный студент согласился на условия. Попытка транзакции средств на иностранную карточку одного из участников шоу не прошла. Тогда решили обналичить деньги в банкомате. На счету оказалось всего Br100. Слегка расстроенное трио согласилось отложить выплату долга. «Сказали, что теперь они «крыша» учащегося. А в счет компенсации долга забрали смартфон. Наказали парню не обращаться в милицию, так как у них там все «схвачено», — уточнили в УВД.

Молодой человек, взвесив все факты и оценив поведение необычных сотрудников и своего знакомого, обратился в уголовный розыск Жлобинского РОВД.

По словам начальника районного отдела уголовного розыска Александра Марсова, изначально поверить в услышанное от студента было сложно. «Рассказ напоминал ситуацию из 90-х: якобы какие-то милиционеры из наркоконтроля предоставляли ему покровительство. Но проверку информации начали сразу», — подчеркнул он.

Вскоре были установлены персональные данные преступного трио. Один из лжемилиционеров находился в республиканском розыске за мошенничество. Участников постановочного шоу задержали. Они признались в вымогательстве.

Материалы проверки переданы в Жлобинский РОСК для правовой оценки действий задержанных. Сотрудники уголовного розыска совместно со следователями устанавливают причастность одного из задержанных и к другим фактам мошенничества. Все трое находятся под арестом.

Белта

 
 
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В Жлобине у студента требовали деньги за мнимое покровительство, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского...
 
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