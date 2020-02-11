В Минске не хватает почти 20 тысяч работников. Кто востребован на рынке труда больше всего

Источник материала: Tut.by

На начало февраля в Минске не хватало 19 589 работников, сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. При этом примерно две трети свободных вакансий были для представителей рабочих профессий. FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто сейчас больше всего востребован в столице.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Для представителей рабочих профессий на 1 февраля в Минске было 12 440 вакансий. Больше всего предложений от нанимателей было для поваров (692), уборщиков (631) и продавцов (551). Сложнее всего найти работу было операторам связи (93 вакансии), официантам (98) и уборщикам территорий (98).

Для специалистов и служащих на начало февраля было 7149 вакансий. Больше всего востребованы инженеры (684 вакансии), медсестры (660) и начальники отделов и управлений (253). В статистику комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома не включены врачи, однако они по-прежнему входят в число самых востребованных специалистов. По данным на 11 февраля, в общереспубликанском банке вакансий было 611 предложений для врачей-специалистов в Минске.

По данным Белстата, уровень фактической безработицы в четвертом квартале прошлого года составил 4%. Среди мужчин безработица выше, чем среди женщин, а среди городского населения — выше, чем среди сельского.