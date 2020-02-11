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День животновода прошел на МТФ «Дуравичи» СУП «Андреевка»

11.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как показывает практика, День животновода – хорошая возможность подвести итоги работы за отчетный период, довести поставленные показатели, определиться с задачами на будущее, поднять проблемные вопросы и, конечно же, отметить лучших.

С трудовым коллективом МТФ «Дуравичи» встретилась председатель  районной профсоюзной организации агропромышленного комплекса Елена Степаненко и исполняющий обязанности директора СУП «Андреевка» Михаил Колесный.

День животновода прошел на МТФ «Дуравичи» СУП «Андреевка»

По традиции были озвучены производственные и финансово-экономические показатели фермы за 2019 и январь нынешнего года. Как отметил руководитель хозяйства Михаил Колесный, сегодня заработная плата животноводов напрямую зависит от качества реализуемого молока и привесов КРС. Чем выше производственные показатели, тем выше заработная плата, а значит, всегда есть к чему стремиться. В хозяйстве все взаимосвязано, если кто-то один недоработал на своем месте, это непременно отразиться и на других.

День животновода прошел на МТФ «Дуравичи» СУП «Андреевка»

День животновода прошел на МТФ «Дуравичи» СУП «Андреевка»

В свою очередь председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко подчеркнула, что профсоюзы стоят на защите интересов трудящихся. Она поинтересовалась условиями труда и отдыха работников, своевременностью их информирования об уровне заработной платы и по выполнению показателей. Елена Михайловна рассказала об изменениях в Трудовом кодексе, вступивших в силу с 28 января.

День животновода прошел на МТФ «Дуравичи» СУП «Андреевка»

День животновода прошел на МТФ «Дуравичи» СУП «Андреевка»

День животновода прошел на МТФ «Дуравичи» СУП «Андреевка»

Конечно же, в ходе встречи не забыли отметить и лучших животноводов МТФ «Дуравичи», среди которых наивысшие результаты по среднесуточным привесам имеют Ирина Кучерова, Владимир Кучеров и Владимир Свиридов. По удою молока  на одну корову лидируют Юрий Кулинкин, Валентина Легкая, Людмила Атрощенко и Елена Жилко. В знак благодарности всему коллективу фермы был вручен электрочайник от райкома профсоюза работников АПК.

День животновода прошел на МТФ «Дуравичи» СУП «Андреевка»

День животновода прошел на МТФ «Дуравичи» СУП «Андреевка»

Завершилась встреча небольшим концертом, подготовленным Дуравичским СДК. Ведь не зря говорится, что песня и строить, и жить помогает.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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Как показывает практика, День животновода – хорошая возможность подвести итоги работы за отчетный период, довести поставленные показатели,...
 
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