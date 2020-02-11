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Гончая из поэмы: в Беларуси возрождают национальную породу собак

11.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси восстанавливают национальную разновидность гончих собак. Они появились в стране пять столетий назад, но затем пропали. Если бы не группа энтузиастов, белорусский гончак вряд ли возродился бы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Четырехлетний Ручей – под стать своему имени: быстрый, неутомимый. Всегда в движении, пока хозяин не даст команду сидеть или не почешет за ухом. А лай Ручья соседи не спутают ни с одной другой собакой.

Уши, лапы, хвост
Правила выбора собаки

«Мы стремимся в породе закрепить голос. Голос для гончей – это основное. Это песня, это музыка. Это то, что охотник переживает. Когда собаки работают, гонят, охотник замирает, сливается с природой», – рассказывает охотник Владимир Лазаренко.

Владимир Лазаренко первым начал восстанавливать национальную породу. Особей, которые бы подошли по описанию, искал по всей стране. Гончак упоминался еще в XVI веке: в поэмах и документах, например, в Статуте Великого Княжества Литовского. Пес сопровождал аристократов на охоте.

«Такой породой отдельно тогда еще никто не занимался. Были гончие. В разных регионах они отличались: где-то высотой, где-то окрасом. Но в основном был гончий. И раньше в старину говорили: гончак мастер на все лапы.

Портрет гончака кинологи восстанавливали по старинным грамотам. На это ушло несколько лет. Стандарт породы, то есть признаки, которые отличают белорусского гончака от других видов гончих, утвердили только в 2008 году.

«У них достаточно широкий, массивный и очень мускулистый корпус. При этом ноги сухие. И по отношению к корпусу смотрятся легковатыми. Лоб может быть черным. А вот щипец – морда перед глазами – без всяких отметин. Только рыжего окраса», – поясняет кандидат биологических наук Ирина Ерохина.

Но главное в породе – тесный контакт с хозяином. Что бы ни случилось, собака не убежит от охотника дальше километра.

«Стопроцентный возврат на то место, откуда она ушла в загон. Никакого блуждания, работает только по факту. Не пустобрех», – отмечает охотник Виктор Працко.

Своя гончая есть во многих странах. А гончак подходит для охоты именно в белорусском лесу. На протяжении веков он привыкал к здешним условиям, адаптировался к грунту и охотился на местного зверя, например, дикого кабана, который вдвое крупнее европейского.

Сегодня представителей национальной породы не больше 600. Заводчики уверены: живое наследие страны важно сохранить. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы породу признали в международном сообществе собаководов.

Найти и обезвредить бандитов – главная задача четвероногого сыщика Мухтара. Полицейской собаке снова придется столкнуться с непростыми заданиями. Новые приключения служебной овчарки смотрите в многосерийном фильме «Возвращение Мухтара 2» по будням в 16:15 на телеканале «МИР».



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Гончак упоминался в XVI веке в поэмах и документах, в том числе в Статуте Великого Княжества Литовского.
 
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