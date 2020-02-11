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В Беларуси появится аналог Euronews. Лукашенко поручил создать новый телеканал
11.02.2020 17:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: stroy-podskazka.ru
После совещания у президента об этом рассказал глава Мининформа Александр Карлюкевич.
Старт работы нового канала запланирован на конец нынешнего-начало следующего года, пишет
Необходимость создания такого телеканала была озвучена еще около двух лет назад. Сегодня Лукашенко вернулся к теме. Президент полагает, что людям некогда слушать длинные итоговые выпуски новостей на БТ или СТВ. Они нуждаются краткой информации по сути с видеорядом на протяжении дня. Пока планируется, что новый канал будет вещать с 7 до 24 часов.
Напомним, что сегодня президент провел большое совещание с участием руководителей государственных СМИ, на котором, в частности,
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После совещания у президента об этом рассказал глава Мининформа Александр Карлюкевич.
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