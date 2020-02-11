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В Беларуси появится аналог Euronews. Лукашенко поручил создать новый телеканал

11.02.2020 17:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси появится аналог Euronews. Лукашенко поручил создать новый телеканал

фото: stroy-podskazka.ru

После совещания у президента об этом рассказал глава Мининформа Александр Карлюкевич.

Старт работы нового канала запланирован на конец нынешнего-начало следующего года, пишет Белта. Как пояснил Карлюкевич, канал будет создан на базе Агентства телевизионных новостей. По формату новый канал будет напоминать Euronews.

Необходимость создания такого телеканала была озвучена еще около двух лет назад. Сегодня Лукашенко вернулся к теме. Президент полагает, что людям некогда слушать длинные итоговые выпуски новостей на БТ или СТВ. Они нуждаются краткой информации по сути с видеорядом на протяжении дня. Пока планируется, что новый канал будет вещать с 7 до 24 часов.

Напомним, что сегодня президент провел большое совещание с участием руководителей государственных СМИ, на котором, в частности, покритиковал белорусское телевидение за недостаток остроты и оперативности. 

 
Теги: Новости
 
 
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После совещания у президента об этом рассказал глава Мининформа Александр Карлюкевич.
 
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