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Анатолий Линевич провёл приём граждан в Орше: мы разъясним людям все их права
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Задержка зарплаты, некачественный ремонт и другие бытовые проблемы. Такой круг вопросов озвучили жители Орши на встрече с помощником Президента – инспектором по Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анатолий Линевич провёл выездной приём граждан.
Анатолий Линевич, помощник Президента — инспектор по Витебской области:
Помимо личного общения представители Администрации Президента отвечали и на звонки. Приёмы граждан прошли 11 февраля также в Барановичах и Мостах. Кроме того до конца недели выездные приёмы запланированы в Борисове, Быхове, Дорбруше, Петрикове, Берёзовке и Ленинском районе Минска.
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Новости Беларуси. Задержка зарплаты, некачественный ремонт и другие бытовые проблемы. Такой круг вопросов озвучили жители Орши на встрече с помощником Президента...
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