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Более 4 тысяч человек вылечили от коронавируса в Китае

11.02.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Китае с каждым днём растёт число людей, победивших коронавирус. Медикам удалось вылечить уже более 4 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 4 тысяч человек вылечили от коронавируса в Китае

Из больницы в провинции Хайнань выписали самого юного пациента, излечившегося от пневмонии нового типа. Девочке всего 4 месяца.

А на минувшей неделе медицинское учреждение с диагнозом «здоров» покинул самый пожилой мужчина. На момент выписки китайцу был 91 год.

Более 4 тысяч человек вылечили от коронавируса в Китае

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На сегодня в Китае зарегистрировано более 42,5 тысяч заболевших. Свыше тысячи граждан КНР погибли. 393 случая заражения зафиксированы в 24 странах. 

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Новости мира. В Китае с каждым днём растёт число людей, победивших коронавирус. Медикам удалось вылечить уже более 4 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24...
 
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