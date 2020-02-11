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В Минске Opel врезался в МАЗ дорожников

11.02.2020 17:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль влетел в МАЗ дорожников.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel ехал по улице Ванеева и при возникновении препятствия не принял меры к снижению скорости. Произошло столкновение с МАЗ, который производит ремонтные работы на дороге.  

В Минске Opel врезался в МАЗ дорожников
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

В результате аварии оба автомобиля получили механические повреждения.  

Никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД.  

Сегодня в Минске перевернулся MAN с прицепом, водитель в больнице – здесь подробнее.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль влетел в МАЗ дорожников.   По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel ехал по улице Ванеева и при...
 
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