В Минске Opel врезался в МАЗ дорожников

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль влетел в МАЗ дорожников.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel ехал по улице Ванеева и при возникновении препятствия не принял меры к снижению скорости. Произошло столкновение с МАЗ, который производит ремонтные работы на дороге.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате аварии оба автомобиля получили механические повреждения.

Никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД.