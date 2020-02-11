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В Минске Opel врезался в МАЗ дорожников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль влетел в МАЗ дорожников.
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В результате аварии оба автомобиля получили механические повреждения.
Никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД.
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Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль влетел в МАЗ дорожников. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel ехал по улице Ванеева и при...
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