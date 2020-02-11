Прямые линии в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





12 февраля с 15.00 до 16.00 начальник управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома Наталья Анатольевна Кушелевич по телефону 4-32-00 проведет прямую линию по вопросам занятости, оказания содействия в трудоустройстве.

13 февраля с 10.00 до 11.00 начальник отдела экономики Вороновского райисполкома Галина Мечиславовна Латаревич по телефону 2-51-36 проведет прямую линию по вопросам лицензионной деятельности в торговле, государственной поддержки предпринимательства, развития придорожного сервиса.

15 февраля с 9.00 до 12.00 заместитель председателя Вороновского райисполкома, курирующий вопросы развития социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования, Андрей Андреевич Карпович по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.