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Когда откроется новая пожарная станция в Лошице?

11.02.2020 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В гостях программы «Большой город» официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко и заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска – Сергей Вечер. 

В Лошице появится новая пожарная часть. Ожидается, что она будет похожа на ту, что недавно возвели во Фрунзенском районе.

Когда откроется новая пожарная станция в Лошице?

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В первом квартале этого года мы уже планируем распахнуть ворота этого подразделения. Будет оно находиться в микрорайоне Лошица. Также туда переедет и районный отдел Ленинского района по ЧС. Инженерно-инспекторский состав также переедет туда. И основной центр организации работы по Ленинскому району будет проводиться именно там. Надеемся, что все получится. На данном этапе закупаем технику и оборудование.

Когда откроется новая пожарная станция в Лошице?

Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска:
Все подразделения уже оснащены по последнему слову техники. И уровень боеготовности соответствует уровню этой техники.

Люди в материале: Сергей Вечер, Ольга Мельченко
 
Теги: Минск
 
 
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В гостях программы «Большой город» официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко и заместитель начальника Центрального...
 
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