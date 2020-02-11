|
Когда откроется новая пожарная станция в Лошице?
Источник материала: СТВ
В гостях программы
В Лошице появится новая пожарная часть. Ожидается, что она будет похожа на ту, что недавно возвели во Фрунзенском районе.
Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В гостях программы «Большой город» официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко и заместитель начальника Центрального...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)