Белоруса задержали в Германии - вез 15 кг амфетамина

Произошло это в воскресенье утром на трассе А2 в городе Порта-Вестфалика. Патруль заметил направляющийся в сторону Ганновера Saab, водитель которого производил впечатление переутомленного.





Машину остановили. У сидевшего за рулем наблюдались типичные при употреблении наркотиков отклонения. Проверка подтвердила подозрения.





При обыске в багажнике Saab нашли спрятанные в продуктах наркотики. Мужчину арестовали, взяли образец крови, его автомобиль также изъяли.





Как сообщают правоохранители, человек, уже известный по обвинениям в мошенничестве и краже, признался на допросе, что находился в пути в качестве наркокурьера и прибыл из Нидерландов. Однако не дал сведений о своих заказчиках.





В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ведется расследование. Как поясняют в полиции, ему грозит многолетний тюремный срок.