В Столинском районе домушника нашли по следам рук

Источник материала: Виртуальный Брест

В отдел внутренних дел 4 февраля обратилась пенсионерка, которая сообщила, что из ее дома в г.Давид-Городок похищен телевизор, ковер и 51 бутылка алкоголя на сумму более 700 белорусских рублей. Факт кражи был обнаружен только спустя месяц, так как хозяйка в последнее время проживает в Бресте. Для установления обстоятельств произошедшего на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз.





В ходе осмотра дома заявительницы установлено, что злоумышленник проник внутрь путем выставления оконной рамы. Несмотря на то, что прошло продолжительное время, при исследовании помещения криминалисту удалось обнаружить и изъять след, который мог быть оставлен незваным гостем. В ходе проверки улики по базе данных установлено совпадение с отпечатками пальцев рук жителя г.Давид-Городок, 1975 года рождения. Полученная информация была передана правоохранителям, сотрудниками милиции подозреваемый задержан.

Сотрудниками Столинского РОВД также было установлено, что подозреваемый проник в дом пенсионерки не один – «напарником» оказался также местный житель, 1972 года рождения.

Столинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь.

Татьяна Коток, управление Государственного

комитета судебных экспертиз по Брестской области