Порывистый ветер и до +5°С ожидается в Беларуси 12 февраля

Источник материала: Газета Авангард





Порывистый ветер и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет преобладать облачная погода. Временами прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами — 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем — от нуля до плюс 5 градусов.

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