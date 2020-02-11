ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший милиционер получил семь лет колонии за смертельное ДТП под Пружанами

11.02.2020 18:13 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Бывший милиционер получил семь лет колонии за смертельное ДТП под Пружанами
Фото из открытых источников

Резонансное происшествие произошло в июне 2019 года. Участковый инспектор Пружанского РОВД двигался на служебном автомобиле. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения.

Вблизи деревни Лососин водитель не заметил лежавшего на проезжей части пьяного велосипедиста и переехал его. После совершения ДТП инспектор не оказал помощь пострадавшему и скрылся. Велосипедист скончался по дороге в больницу. Было возбуждено уголовное дело.

Бывший милиционер получил семь лет колонии за смертельное ДТП под Пружанами Mercedes сбил мужчину на электросамокате в Минске

10 февраля суд Пружанского района огласил приговор по уголовному делу, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда. Суд признал фигуранта виновным по ч.4 ст.317 УК («Нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека») и ч.3 ст.159 УК («Оставление в опасности»).

По совокупности преступлений мужчина приговорен к семи годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, он на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. С него будет взыскано 300 базовых величин штрафа (8,1 тыс. руб.). Также постановлено взыскать с УВД Брестского облисполкома в пользу матери погибшего 20 тыс. руб. в счет возмещения материальной компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» опять не забивает. Теперь в товарищеском матче с «Белшиной»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика