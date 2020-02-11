Бывший милиционер получил семь лет колонии за смертельное ДТП под Пружанами

Источник материала: Аргументы и факты

Резонансное происшествие произошло в июне 2019 года. Участковый инспектор Пружанского РОВД двигался на служебном автомобиле. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения.

Вблизи деревни Лососин водитель не заметил лежавшего на проезжей части пьяного велосипедиста и переехал его. После совершения ДТП инспектор не оказал помощь пострадавшему и скрылся. Велосипедист скончался по дороге в больницу. Было возбуждено уголовное дело.

10 февраля суд Пружанского района огласил приговор по уголовному делу, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда. Суд признал фигуранта виновным по ч.4 ст.317 УК («Нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека») и ч.3 ст.159 УК («Оставление в опасности»).

По совокупности преступлений мужчина приговорен к семи годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, он на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. С него будет взыскано 300 базовых величин штрафа (8,1 тыс. руб.). Также постановлено взыскать с УВД Брестского облисполкома в пользу матери погибшего 20 тыс. руб. в счет возмещения материальной компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.