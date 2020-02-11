NASA проводит эксперимент с чернобыльским грибком на борту МКС

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Как отмечается, в ноябре прошлого года ученые из университета Джонса Хопкинса (штат Мэриленд, США) отправили меланин, полученный от грибка, на Международную космическую станцию. На МКС меланин испытывают на способность защищать от радиации в космосе.





"Мы знаем, что космическая радиация опасна, и она наносит вред материи. Если у вас есть материал, который может служить защитой от радиации, он может не только защитить людей и конструкции в космосе, но и иметь очень реальную пользу для людей, находящихся здесь, на Земле", - считает научный сотрудник и руководитель проекта Радамес Дж.Б.Кордеро.





Грибок впервые был обнаружен на стенках разрушенного 4-го реактора Чернобыльской АЭС в 1991 году - через пять лет после взрыва ядерного реактора. Лишь недавно ученые установили, что его свойства могут помочь защитить людей от радиации.





Речь идет о грибке вида Cryptococcus neoformans. Дальнейшие исследования показали, что эти грибки способны превращать энергию гамма-излучения в химическую энергию (радиосинтез). То есть, они могут быть полезными для человека в космосе из-за их меланина. В то же время они могут негативно повлиять на человека с нарушенной иммунной системой, если попадут в его организм.





Ожидается, что результаты работы станут доступными в течение ближайших месяцев.