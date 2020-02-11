В 11-м городке мужчина разбился при падении с 7-го этажа

Источник материала: Слуцк Город

Сегодня утром при падении с 7-го этажа в 11-м городке погиб мужчина, сообщили SG очевидцы.

Происшествие случилось в девятиэтажном доме №170А. По предварительной информации, тело гражданина Греции 1955 года рождения было найдено без признаков смерти криминального характера.

По словам источников, несколько дней назад ему поставили неизлечимый диагноз. Официальной информации по данному факту пока нет.

Slutsk-Gorod.by