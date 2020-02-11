Сельхозорганизации Гомельской области завышали объемы производства молока и мяса

Источник материала: Газета Авангард

Факты завышения объемов производства продукции животноводства в сельхозорганизациях Гомельской области рассматривали сегодня на заседании коллегии Комитета госконтроля региона. В мероприятии приняли участие руководители облисполкома, Добрушского, Петриковского, Речицкого, Калинковичского, Рогачевского, Ельского и Жлобинского райисполкомов, сельхозорганизаций, сообщили БЕЛТА в КГК.





Приписки объемов производства молока и мяса выявлены в ноябре-декабре 2019 года во время совместной проверки Комитета госконтроля и главного статистического управления Гомельской области. Факты искажения статистической отчетности установлены в семи сельхозорганизациях.

Например, на КСУП «Грабов» Петриковского района за 10 месяцев было приписано около 270 т молока (более 16% от объема производства хозяйства, отраженного в статотчетности). В журналах учета надоев фиктивное молоко было записано на вымышленного работника.

На КСУП «Крупец» Добрушского района объем производства молока был завышен более чем на 500 т (на 11%). К слову, в этом хозяйстве и в 2018 году были выявлены приписки.

Объем производства молока на КСУП «Фрунзе-Агро» Речицкого района завысили более чем на 56 т (на 1%), а чтобы приписки не снизили показатель его товарности, были оформлены фиктивные накладные на реализацию несуществующего молока. Преувеличили здесь и привесы КРС более чем на 700 т — на половину фактического веса всего скота в хозяйстве. Причем за «бумажные» привесы работникам начислялась зарплата, производились другие выплаты.

Около 150 т молока (более 6%) было приписано в ОАО «Капличи» Калинковичского района. Большая часть этой непроизведенной продукции была указана в журналах учета надоев молока и якобы направлена на выпойку телят. За виртуальное молоко в этом хозяйстве была частично выплачена зарплата.

В филиале «Дворец» ОАО «СГЦ «Заречье» Рогачевского района приписки составили около 160 т молока (более 4%), его включили в статистическую отчетность. Факты искажения установлены также на КСУП «Скороднянский» Ельского района и КСУП «Стрешинский» Жлобинского района.

Материалы проверок направлены в правоохранительные органы, а по трем хозяйствам уже возбуждены уголовные дела.

Коллегия КГК Гомельской области предложила комитету по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома совместно с райсельхозпродами принять действенные меры. Райисполкомы должны обеспечить контроль за устранением выявленных недостатков, их причин и условий, принять меры по взысканию сумм вреда, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц управлений сельского хозяйства и продовольствия, руководителей хозяйств.