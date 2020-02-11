Лесхоз не убирает порубки и помогает зимовать короеду? Ответ главного лесничего

Источник материала: Слуцк Город





Фото иллюстративное. Источник: kp.by

В SlutskGorod обратился один из местных охотников, который прислал видео с лесной дорогой, заваленной порубочными остатками. Мужчина был крайне возмущён и назвал это полнейшей бесхозяйственностью.

На видео - так называемый Голчицкий лес, участок между деревнями Боровая и Гольчичи. Из-за обилия нецензурной лексики в присланной видеозаписи мы полностью убрали из неё звук.

Автор утверждает, что санитарная рубка проводилась здесь в ноябре, однако до сегодняшнего дня остатки деревьев просто валяются под открытым небом. Мужчина уверен, что не сожжённые остатки деревьев - доказательство недобросовестной работы лесничества, а жук-короеда сможет спокойно перезимовать в этой древесине и весной начнёт атаковать новые деревья.

И можно было сделать гневную публикацию с комментариями в духе «народный репортёр». Но мы обратились за разъяснениями к главному лесничему ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» Роману Станиславовичу Ожигару.

— Сегодня больше всего леса у нас высыхает не из-за короеда, а из-за недостатка влаги. Вода - это очень мощный регулятор природы, а потепление климата и осушение болот привели к тому, что нашим лесам её не хватает. Действительно, ещё пару лет назад ситуация с короедом была напряжённая, но мы это преодолели. В 2019 году лишь около 15-20% усыхания лесов у нас произошло из-за короеда.

Роман Ожигар отметил: для того, чтобы выдвигать обвинения в адрес лесхоза, нужно знать биологию, ведь даже по вершинному короеду вопрос зимовки в порубочных остатках неоднозначен.

— Если по существу, короед - это даже не вредитель, как сегодня многие говорят. Это инструмент природы для переработки чего-то отживающего. Когда идёт нормальный процесс, природа сама всё регулирует, и в порубочных остатках патогенов не остаётся. И только вершинный может уходить [в них] на зимовку, но там [на предоставленном видео] в порубках - ели и березы. А вершинный короед живёт в соснах.

Главный лесничий добавляет, что короед-типограф не живёт порубочных остатках, и после санитарных рубок по типографу сжигание древесины не требуется.

— Во-первых, сжигание - это всегда выброс углекислого газа, создание угрозы затяжных пожаров. Инспекция охраны животного и растительного мира следит за этим, поэтому, если мы что-то делаем не правильно, мы получаем административное взыскание.

Роман Ожигар добавляет, что в сосновых насаждениях может быть несколько причин усыхания, например - недостаток влаги или корневая губка (заболевание, дереворазрушающий гриб).

— Это законы природы, законы леса, не понимая их, делать суждения не правильно. И это в какой-то степени не приятно для лесников, потому что они очень много делают для леса. Надо понимать, что на 65 квартале Гольчицкого лесничества несколько рубок проводили частные организации, и рубили еловые насаждения, где сжигание не требуется. И дорога там техническая, то есть не для общего пользования, она будет запахана, там будут создаваться новые леса.

Главный лесничий добавил, что упавшие и спиленные деревья зачастую не убираются специально, потому что создают лесную среду.

— Таков принцип развития леса: что-то отпадает и даёт жизнь другому. Это должно остаться и загнить, чтобы природа получила питательные вещества. Если насаждение потеряло биологическую устойчивость, тогда уже мы вмешиваемся, — сказал Роман Ожигар.

Для примера специалист привёл насаждения вдоль дорог, в которых лесхозы для эстетики убирают порубки и хворост.

— Придорожные леса деградируют по той причине, что мы забираем весь естественный отпад. Его должно быть 3-4 куба в год на гектаре, это необходимость, при которой туда не нужно сеять удобрения.

Роман Станиславович добавил, что «Слуцкий лесхоз» старается как можно реже сжигать остатки, и делает это только в том случае, если в них находятся вредители.

— Порубочные остатки стараемся не сжигать. Мы приобрели специальную фрезу, которая порубочные остатки вместе с этим жуком уничтожает в пух и прах. Это самое лучше средство для борьбы с вредителем, очистки площадей, оставления биогумуса, — сказал главный лесничий.

Наконец, если у автора видео остались какие-то вопросы, Роман Ожигар предложил ему прийти в лесхоз и пообещал лично рассказать, где и почему остаются неубранными порубочные остатки.



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by