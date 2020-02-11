ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лесхоз не убирает порубки и помогает зимовать короеду? Ответ главного лесничего

11.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Лесхоз не убирает порубки и помогает зимовать короеду? Ответ главного лесничего

    Фото иллюстративное. Источник: kp.by

В SlutskGorod обратился один из местных охотников, который прислал видео с лесной дорогой, заваленной порубочными остатками. Мужчина был крайне возмущён и назвал это полнейшей бесхозяйственностью.

На видео - так называемый Голчицкий лес, участок между деревнями Боровая и Гольчичи. Из-за обилия нецензурной лексики в присланной видеозаписи мы полностью убрали из неё звук.

Автор утверждает, что санитарная рубка проводилась здесь в ноябре, однако до сегодняшнего дня остатки деревьев просто валяются под открытым небом. Мужчина уверен, что не сожжённые остатки деревьев - доказательство недобросовестной работы лесничества, а жук-короеда сможет спокойно перезимовать в этой древесине и весной начнёт атаковать новые деревья.

И можно было сделать гневную публикацию с комментариями в духе «народный репортёр». Но мы обратились за разъяснениями к главному лесничему ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» Роману Станиславовичу Ожигару.

Сегодня больше всего леса у нас высыхает не из-за короеда, а из-за недостатка влаги. Вода - это очень мощный регулятор природы, а потепление климата и осушение болот привели к тому, что нашим лесам её не хватает. Действительно, ещё пару лет назад ситуация с короедом была напряжённая, но мы это преодолели. В 2019 году лишь около 15-20% усыхания лесов у нас произошло из-за короеда. 

Роман Ожигар отметил: для того, чтобы выдвигать обвинения в адрес лесхоза, нужно знать биологию, ведь даже по вершинному короеду вопрос зимовки в порубочных остатках неоднозначен.

— Если по существу, короед - это даже не вредитель, как сегодня многие говорят. Это инструмент природы для переработки чего-то отживающего. Когда идёт нормальный процесс, природа сама всё регулирует, и в порубочных остатках патогенов не остаётся. И только вершинный может уходить [в них] на зимовку, но там [на предоставленном видео] в порубках - ели и березы. А вершинный короед живёт в соснах.

Главный лесничий добавляет, что короед-типограф не живёт порубочных остатках, и после санитарных рубок по типографу сжигание древесины не требуется.

— Во-первых, сжигание - это всегда выброс углекислого газа, создание угрозы затяжных пожаров. Инспекция охраны животного и растительного мира следит за этим, поэтому, если мы что-то делаем не правильно, мы получаем административное взыскание.

Роман Ожигар добавляет, что в сосновых насаждениях может быть несколько причин усыхания, например - недостаток влаги или корневая губка (заболевание, дереворазрушающий гриб).

— Это законы природы, законы леса, не понимая их, делать суждения не правильно. И это в какой-то степени не приятно для лесников, потому что они очень много делают для леса. Надо понимать, что на 65 квартале Гольчицкого лесничества несколько рубок проводили частные организации, и рубили еловые насаждения, где сжигание не требуется. И дорога там техническая, то есть не для общего пользования, она будет запахана, там будут создаваться новые леса.

Главный лесничий добавил, что упавшие и спиленные деревья зачастую не убираются специально, потому что создают лесную среду.

— Таков принцип развития леса: что-то отпадает и даёт жизнь другому. Это должно остаться и загнить, чтобы природа получила питательные вещества. Если насаждение потеряло биологическую устойчивость, тогда уже мы вмешиваемся, — сказал Роман Ожигар.

Для примера специалист привёл насаждения вдоль дорог, в которых лесхозы для эстетики убирают порубки и хворост.

— Придорожные леса деградируют по той причине, что мы забираем весь естественный отпад. Его должно быть 3-4 куба в год на гектаре, это необходимость, при которой туда не нужно сеять удобрения.

Роман Станиславович добавил, что «Слуцкий лесхоз» старается как можно реже сжигать остатки, и делает это только в том случае, если в них находятся вредители.

 Порубочные остатки стараемся не сжигать. Мы приобрели специальную фрезу, которая порубочные остатки вместе с этим жуком уничтожает в пух и прах. Это самое лучше средство для борьбы с вредителем, очистки площадей, оставления биогумуса, — сказал главный лесничий.

Наконец, если у автора видео остались какие-то вопросы, Роман Ожигар предложил ему прийти в лесхоз и пообещал лично рассказать, где и почему остаются неубранными порубочные остатки.


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В SlutskGorod обратился один из местных охотников, который прислал видео с лесной дорогой, заваленной порубочными остатками. Мужчина был крайне возмущён и назвал это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сельхозорганизации Гомельской области завышали объемы производства молока и мяса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика