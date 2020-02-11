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В Швейцарии гомофобия стала уголовным преступлением

11.02.2020 18:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Швейцария вводит уголовное преследование за гомофобию, сообщает EuroNews. Такой законопроект на референдуме поддержали 63% жителей страны: они сошлись во мнении, что дискриминацию по признаку сексуальной ориентации нужно считать преступлением.

Эту идею включили в законодательство, которое также предусматривает наказание за ограничение прав граждан по расовому, этническому и религиозному признакам. Те, кто нарушит закон (например, будет оскорблять негетеросексуальных людей в общественных местах), получат штрафы. Их также могут отправить в колонию сроком до трех лет.

«Это важное событие не только для прав ЛГБТ-комьюнити, но и для прав человека, для толерантности швейцарцев. Это значимая победа, и теперь мы ждем разрешения на однополые браки. В Швейцарии запрещены браки для представителей ЛГБТ, и мы боремся с этим», – сказал депутат от Социал-демократической партии Матиас Рейнар.

Заметим, что в Беларуси ситуация с терпимостью в адрес ЛГБТ сильно пасмурнее. Мы писали, что католики, православные и протестанты собрали уже 55 тысяч подписей под петицией «против ЛГБТ-пропаганды среди детей и молодежи» в нашей стране. Теперь ведутся переговоры с православной церковью, чтобы устроить совместную передачу обращения президенту. Подробнее об этом можно прочесть вот здесь.

 
 
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Швейцария вводит уголовное преследование за гомофобию, сообщает EuroNews. Такой законопроект на референдуме поддержали 63% жителей страны: они сошлись во мнении, что...
 
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