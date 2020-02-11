Беларусы требуют от государства перестать назначать «мэров» – хотят выбирать сами

Источник материала: KYKY

На сайте «Удобный город» появилось новое электронное обращение. Оно совсем короткое, но броское: авторы требуют, чтобы мэры стали выборными, а не назначенными.

«Мэров выбирают, по нашим данным, во всех европейских странах, кроме Беларуси, – пишут создатели петиции. – У нас, в соответствии со статьей 119 Конституции, руководители местных исполнительных и распорядительных органов назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Беларуси или в установленном им порядке и утверждаются в должности соответствующими местными Советами депутатов.

Выборы, а не назначение, председателей исполкомов могли бы поменять существующий порядок и заставили бы власти прислушаться к мнению граждан и учитывать его при принятии решений, а не выполнять указания свыше. В связи с чем, требуем сделать должности руководителей местных исполнительных и распорядительных органов выборными».

На момент написания заметки обращение подписали 13 человек, но времени еще много – целых 28 дней. Спустя это время петицию направят в Палату представителей Национального собрания Беларуси. Поддержать инициативу можно подписью по ссылке . А мы будет следить за этой историей и расскажем, какой придет ответ.