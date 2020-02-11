Минское «Динамо» опять не забивает. Теперь в товарищеском матче с «Белшиной»

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» после первого сбора в Сочи сыграло еще один контрольный спарринг в Беларуси, на этот раз против «Белшины». Матч закончился вничью, голов команды не забили — 0:0.



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Напомним, клуб из Бобруйска вернулся в элиту белорусского футбола.

«Динамо-Минск» — «Белшина» — 0:0

Первый тайм: Руденок, Бручич, Чиж, Горопевшек, Швецов, Риос, ИНП, Козлов, Климович, Бахар, Шикавка.

Второй тайм: Руденок, ИНП, Халимончик, ИНП, Родионов, Шитов, ИНП, Олехнович, Бородин, Билоног, Ложкин.

Напомним, в первом матче на сборах в России «Динамо» проиграло команде ФНЛ «Авангард» со счетом 2:4 и со счетом 6:2 разгромило ФК «Медик» . Команда 8 февраля в Минске сыграла против «Витебска» , голов забито не было.

Во время турецкого сбора с 15 февраля по 1 марта минчане сыграют против «Левадии», московского «Динамо», питерского «Зенита», «Волыни» и юрмальского «Спартака».

Столичный клуб новый сезон откроет в начале марта кубковым противостоянием против БАТЭ.

Как столичное «Динамо» обновлялось в межсезонье

Клуб пребывает в ожидании «шальных» денег от новых владельцев, о которых шла речь всю вторую половину 2019 года. Однако они пока не пришли. Министерство спорта и туризма опровергло слухи о том , что ведомство станет акционером футбольного клуба.

Минское «Динамо» подало лицензионные документы на участие в чемпионате. Является ли Мингорисполком акционером команды — не известно. Если да, то ФК «Минск» понизят в классе, так как команда также принадлежит Мингорисполкому.

В период неопределенности команда продолжает готовиться к новому сезону. На капитанском мостике остался Сергей Гуренко.

Контракт с минским «Динамо» подписал 21-летний полузащитник Иван Бахар . Из БАТЭ в команду пришел защитник Алексей Риос . Из Греции в Беларусь вернулся форвард Евгений Шикавка , став игроком минского «Динамо». Одним из последних приобретений команды стал 27-летний хорватский защитник Карло Бручич и словенский защитник , двухметровый Миха Горопевшек.

По соглашению сторон был расторгнут контракт с нападающим Егором Зубовичем.