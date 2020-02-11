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Минское «Динамо» опять не забивает. Теперь в товарищеском матче с «Белшиной»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» после первого сбора в Сочи сыграло еще один контрольный спарринг в Беларуси, на этот раз против «Белшины». Матч закончился вничью, голов команды не забили — 0:0.
Напомним, клуб из Бобруйска вернулся в элиту белорусского футбола.
«Динамо-Минск» — «Белшина» — 0:0
Первый тайм: Руденок, Бручич, Чиж, Горопевшек, Швецов, Риос, ИНП, Козлов, Климович, Бахар, Шикавка.
Второй тайм: Руденок, ИНП, Халимончик, ИНП, Родионов, Шитов, ИНП, Олехнович, Бородин, Билоног, Ложкин.
Напомним, в первом матче на сборах в России
Во время турецкого сбора с 15 февраля по 1 марта минчане сыграют против «Левадии», московского «Динамо», питерского «Зенита», «Волыни» и юрмальского «Спартака».
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По соглашению сторон был
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Команда Гуренко снова не забивает белорусскому клубу.
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