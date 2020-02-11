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В Польше гражданина Беларуси избили за русский язык

11.02.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В польском городе Торунь группа неизвестных хулиганов избила пять человек — граждан Беларуси, Польши, Украины, России.

Происшествие случилось ночью в воскресенье. Люди гуляли в Старом городе, когда на них напали. Как сообщает torun.wyborcza.pl, хулиганы так отреагировали на русский язык, на котором говорили потерпевшие. Они не пожалели даже девушку. Больше всего пострадал поляк, который репатриировался в Польшу из России, — у него травма головы. Что касается гражданина Беларуси (этнического поляка, кстати), то он сильно не пострадал, передает "Еврорадио".

Полиция ищет нападающих и распространила снимки некоторых из них. Правоохранители заявили, что нападение произошло по национальному признаку (хулиганы кричали "Польша для поляков!").

Мэр Торуня назвал происшествие "бандитизмом" и "проявлением ненависти", с которыми нельзя смириться.
 
 
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В польском городе Торунь группа неизвестных хулиганов избила пять человек — граждан Беларуси, Польши, Украины, России.
 
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