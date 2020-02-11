В Польше гражданина Беларуси избили за русский язык

torun.wyborcza.pl , хулиганы так отреагировали на русский язык, на котором говорили потерпевшие. Они не пожалели даже девушку. Больше всего пострадал поляк, который репатриировался в Польшу из России, — у него травма головы. Что касается гражданина Беларуси (этнического поляка, кстати), то он сильно не пострадал, передает "Еврорадио" . Происшествие случилось ночью в воскресенье. Люди гуляли в Старом городе, когда на них напали. Как сообщает, хулиганы так отреагировали на русский язык, на котором говорили потерпевшие. Они не пожалели даже девушку. Больше всего пострадал поляк, который репатриировался в Польшу из России, — у него травма головы. Что касается гражданина Беларуси (этнического поляка, кстати), то он сильно не пострадал, передает





Полиция ищет нападающих и распространила снимки некоторых из них. Правоохранители заявили, что нападение произошло по национальному признаку (хулиганы кричали "Польша для поляков!").





Мэр Торуня назвал происшествие "бандитизмом" и "проявлением ненависти", с которыми нельзя смириться.