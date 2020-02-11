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В Польше гражданина Беларуси избили за русский язык
Источник материала: Партизан
В польском городе Торунь группа неизвестных хулиганов избила пять человек — граждан Беларуси, Польши, Украины, России.
Происшествие случилось ночью в воскресенье. Люди гуляли в Старом городе, когда на них напали. Как сообщает
Полиция ищет нападающих и распространила снимки некоторых из них. Правоохранители заявили, что нападение произошло по национальному признаку (хулиганы кричали "Польша для поляков!").
Мэр Торуня назвал происшествие "бандитизмом" и "проявлением ненависти", с которыми нельзя смириться.
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В польском городе Торунь группа неизвестных хулиганов избила пять человек — граждан Беларуси, Польши, Украины, России.
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