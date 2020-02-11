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Кирк Дуглас назвал единственное противоядие от старости
11.02.2020 18:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: newsone.ua
Кирк Дуглас – звезда золотой эры Голливуда – прожил 103 года. И успел многое узнать о жизни и о себе.
Он скончался 5 февраля. Он четырежды номинировался на «Оскар» и трижды – на «Золотой Глобус». Его культовая роль – Спартак в одноименном фильме Кубрика. Его брак был образцовым – со своей второй супругой он прожил с 1954 года до конца своих дней. Дуглас много занимался благотворительностью.
- Если вы хотите чего-нибудь добиться, у вас должно хватать мужества на неудачи.
- Я говорю сыновьям, что у меня в детстве были преимущества, которых они лишены. Я родился в самой ужасной нищете. Мне некуда было двигаться, кроме как вверх.
- Давайте детям больше свободы. Пусть делают ошибки. Не заваливайте их советами. Уважайте в ребенке личность. Это как игра в кости: ты их кидаешь и смотришь, что выпадет.
- Чем ты старше, тем глубже чувствуешь любовь.
- Чем больше я изучал Тору, тем меньше во мне оставалось религиозного. Я понял, что Богу не нужны наши хвалы. Он хочет от нас только одного — чтобы мы стали лучше.
- Самолюбие есть у каждого.
- Когда меня позвали в Голливуд в первый раз, я отказался. Потом родился Майкл, а денег не было, и я приехал. Иногда то, что тебя связывает, в то же время дает тебе свободу.
- Если бы я встретил человека, который ни разу в жизни не согрешил, я вряд ли захотел бы с ним общаться. Люди с недостатками интересней.
- Когда я целую сыновей в губы, на меня смотрят косо. Видят в этом проявление слабости. Но мальчикам необходима физическая близость не только с матерью, но и с отцом.
- Как бы плохо ни шли дела, они всегда могут быть еще хуже. После инсульта у меня появился дефект речи — ну и что? У Моисея он тоже был, но разве ему это помешало?
- Ошибки, которые люди считают ошибками, часто вовсе таковыми не являются.
- Помните Макмерфи, героя книги «Над кукушкиным гнездом»? Он хотел выломать раковину из стены, но не мог. И вот он уходит из комнаты, все эти ребята смотрят ему вслед, а он оборачивается и говорит: «Но я хотя бы попытался, черт возьми!» Иногда я думаю, что это отлично подошло бы для моей эпитафии.
- Слово «политика» стало ругательством.
- Не так давно я играл в гольф и говорю своему партнеру: «Давай пропустим этих старперов — пусть начинают первые». На что он отвечает: «Керк, эти старперы на полтора десятка лет моложе тебя».
- Старость — у человека в голове. Я пережил крушение вертолета и операцию на спине. Мне вшили кардиостимулятор. Я перенес удар и едва не покончил с собой. Но я говорю себе: я должен расти и учиться дальше. Это единственное противоядие от старости.
- Может быть, после смерти вы окажетесь перед большим бородатым стариком на большом троне и спросите у него: «Это рай?» А он ответит: «Рай? Да вы только что оттуда!»
- Религия убила миллионы людей. Что-то с ней явно не так.
- Многие любят вспоминать о прошлом. Говорят, что фильмы раньше были лучше, что актеры были сплошь великие… Но я так не думаю. Сам я могу сказать о прошлом только одно — что оно прошло.
- Мысли о других отвлекают вас от постоянных мыслей о себе.
- Кажется, только теперь я по-настоящему знаю, кто я. Мои преимущества, мои слабости — все это словно варилось долгие годы на медленном огне и потихоньку выпаривалось, так что под конец в горшке осталась только моя суть, то, с чем я стартовал вначале.
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Кирк Дуглас – звезда золотой эры Голливуда – прожил 103 года. И успел многое узнать о жизни и о себе.
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