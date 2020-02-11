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СТВ готовит совместный проект с «Беларусь Сегодня»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Телеканал СТВ готовит премьеру вместе с издательским домом «Беларусь Сегодня», авторская программа появится и у руководителя телеканала. В помощь – техническое переоснащение, новые студии и, конечно, творческий подход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В общем, была довольно-таки интересная беседа, и я думаю, что все руководители приняли к сведению те тезисы и позиции, которые высказал Президент.
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ готовит премьеру вместе с издательским домом «Беларусь Сегодня», авторская программа появится и у руководителя телеканала. В...
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