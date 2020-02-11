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СТВ готовит совместный проект с «Беларусь Сегодня»

11.02.2020 20:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Телеканал СТВ готовит премьеру вместе с издательским домом «Беларусь Сегодня», авторская программа появится и у руководителя телеканала. В помощь – техническое переоснащение, новые студии и, конечно, творческий подход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТВ готовит совместный проект с «Беларусь Сегодня»

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Да, у нас неплохие показатели на YouTube, нас неплохо смотрят. Но на этом останавливаться нельзя. Особое внимание Президент обратил на качество продукта. Мы понимаем, что его нужно усиливать. Работа операторов, видеоинженеров, непростой и нетривиальный подход к подготовке сюжетов.

Александр Лукашенко: телевизор будет всегда, потому что это в наших мозгах, это наша традиция, это наш менталитет

В общем, была довольно-таки интересная беседа, и я думаю, что все руководители приняли к сведению те тезисы и позиции, которые высказал Президент.

СТВ готовит совместный проект с «Беларусь Сегодня»

Люди в материале: Игорь Луцкий
 
 
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ готовит премьеру вместе с издательским домом «Беларусь Сегодня», авторская программа появится и у руководителя телеканала. В...
 
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