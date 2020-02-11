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Банки массово пересматривают условия по карточкам рассрочки
Источник материала: Партизан
За последнее время еще несколько банков пересмотрели условия предоставления рассрочки по картам. Во всех случаях уменьшился срок, на протяжении которого нужно вернуть без уплаты процентов деньги, потраченные на покупку товаров. Вариантов, при которых рассрочка растянута на 24 месяца, почти не осталось.
Изменения затронули уже и самый известный среди белорусов продукт в этом сегменте. МТБанк уменьшил сроки беспроцентного кредита по своей «Карте рассрочки № 1 «Халва»: в условиях теперь сказано, что рассрочка предоставляется на срок от 1 месяца, максимальный срок — в зависимости от предприятия-партнера. Раньше максимальный срок был 24 месяца, пишет
Например, большинство телефонов сейчас можно купить в рассрочку на 3 месяца, в разделе «Техника» тоже нет вариантов, где срок рассрочки составлял бы 24 месяца. Самый длительный вариант среди магазинов-партнеров теперь — 21 месяц, но это скорее исключение.
В банке планируют в ближайшее время ввести изменения по карте рассрочки.
Пересмотрел условия Paritetbank: если раньше сроки беспроцентного кредита по «Любимой карте рассрочки» были до 12 месяцев, то сейчас — от 1 до 3 месяцев в зависимости от магазина.
В конце прошлой недели о новых условиях по «Смарт-карте» рассказал Банк Дабрабыт: теперь рассрочка предоставляется на 1−5 месяцев, а не на 24, как было раньше.
Карта рассрочки ВТБ Банка «Черепаха» теперь предлагает максимальный срок возврата денег без уплаты процентов на 12 месяцев, ранее было 24 месяца.
По имеющейся у нас информации, на следующей неделе изменятся условия и по карте рассрочки «Магнит» от Беларусбанка.
Таким образом, на данный момент рассрочку на 24 месяца пока предлагает только «Карта покупок» от Белгазпромбанка. В большинстве банков сроки рассрочки ограничены 12, а иногда и 5 месяцами.
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За последнее время еще несколько банков пересмотрели условия предоставления рассрочки по картам. Во всех случаях уменьшился срок, на протяжении которого нужно...
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