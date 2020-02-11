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Александр Лукашенко: телевизор будет всегда, потому что это в наших мозгах, это наша традиция, это наш менталитет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По мнению Президента Беларуси, поклонников у телевидения из года в год меньше не становится. Это до сих пор самый популярный источник информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы приходим в столовую рано утром – включаем телевизор. Никто же не сидит, не тычет, а ложку держит в руках, вилку и смотрит в телевизор. Вечером тоже, в обед где-то. По крайней мере, у меня всегда так. Я включаю телевизор.
И телевизор будет всегда, потому что это в наших мозгах, это наша традиция, это наш менталитет.
Конечно, в последнее время интернет все больше и больше завоевывает свое пространство. Пусть это будет на данном этапе как дополнение к традиционным СМИ. Может быть, они уже где-то вровень вышли, чуть-чуть вперед по каким-то направлениям. Но традиционные средства массовой информации будут всегда.
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Александр Лукашенко: телевизор будет всегда, потому что это в наших мозгах, это наша традиция, это наш менталитет
Новости Беларуси. По мнению Президента Беларуси, поклонников у телевидения из года в год меньше не становится. Это до сих пор самый популярный источник информации,...
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