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Судан передаст свергнутого диктатора Международному уголовному суду

11.02.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аль-Башира свергли в апреле 2019 года.

Правительство Судана должно передать бывшего правителя страны Омара аль-Башира в Международный уголовный суд, который учрежден на основе Римского статута.

Бывшему диктатору предъявлены обвинения в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с конфликтом, разразившимся в регионе Дарфур в 2003 году, передает BBC.

Аль-Башира свергли в апреле 2019 года.

Он пришел к власти в результате военного переворота в 1989 году.
 
 
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