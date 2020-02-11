Судан передаст свергнутого диктатора Международному уголовному суду

Правительство Судана должно передать бывшего правителя страны Омара аль-Башира в Международный уголовный суд, который учрежден на основе Римского статута.





BBC . Бывшему диктатору предъявлены обвинения в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с конфликтом, разразившимся в регионе Дарфур в 2003 году, передает





Аль-Башира свергли в апреле 2019 года.





Он пришел к власти в результате военного переворота в 1989 году.