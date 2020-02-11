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Что опять придумал Дуров?

11.02.2020 20:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Telegram опубликовал инструкцию по созданию сайтов для «суверенного веба Дурова»

Что опять придумал Дуров?
Фото из аккаунта Павла Дурова во «ВКонтакте»
На сайте test.ton.org, где публикуются данные о платформе TON, появилась инструкция по созданию сайтов для платформы. Технически сайты будут очень похожи на обычные, доступ к ним из «обычного интернета» можно будет получить через прокси-сервера. Предполагается, что TON станет экосистемой, которая подменит собой обычный интернет.

Из документа следует, что сайты TON могут использоваться для соединения с другими сервисами блокчейн-платформы. Для доступа к таким сайтам из «обычного» интернета будут нужны специальные шлюзы: прокси-сервера на компьютере пользователя, которые будут создаваться на удаленном сервере.

TON, по задумке разработчиков, должен стать экосистемой, которая подменит собой обычный веб. Помимо сайтов, в ней предусмотрены собственные сервисы, приложения и что-то похожее на веб с браузерами. Разработчики утверждали, что TON будет легко интегрировать в существующие приложения. Об успехах тестирования платформы они рассказывали инвесторам еще в мае 2019 года. 

Сервисов у TON должно быть много, но ключевым для конечных пользователей должна стать платежная система TON Payments и связанный с ней криптокошелек. Еще разработчики обещали поработать над созданием хранилища файлов TON Storage, TON Proxy и TON VPN.

Все дополнительные сервисы для блокчейна будет разрабатывать не столько сама команда Telegram, сколько сообщество и компании вокруг блокчейн-платформы: по крайней мере, именно такую позицию команда Telegram заняла в суде против американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), где пытается доказать, что Gram — криптовалюта TON — не являются ценными бумагами. Статистика по таким делам неутешительна для Telegram: суды удовлетворяют порядка двух третей исков. 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Telegram опубликовал инструкцию по созданию сайтов для «суверенного веба Дурова»
 
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