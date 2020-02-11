Что опять придумал Дуров?

На сайте test.ton.org, где публикуются данные о платформе TON, появилась инструкция по созданию сайтов для платформы. Технически сайты будут очень похожи на обычные, доступ к ним из «обычного интернета» можно будет получить через прокси-сервера. Предполагается, что TON станет экосистемой, которая подменит собой обычный интернет.





Из документа следует, что сайты TON могут использоваться для соединения с другими сервисами блокчейн-платформы. Для доступа к таким сайтам из «обычного» интернета будут нужны специальные шлюзы: прокси-сервера на компьютере пользователя, которые будут создаваться на удаленном сервере.





TON, по задумке разработчиков, должен стать экосистемой, которая подменит собой обычный веб. Помимо сайтов, в ней предусмотрены собственные сервисы, приложения и что-то похожее на веб с браузерами. Разработчики утверждали, что TON будет легко интегрировать в существующие приложения. Об успехах тестирования платформы они рассказывали инвесторам еще в мае 2019 года.





Сервисов у TON должно быть много, но ключевым для конечных пользователей должна стать платежная система TON Payments и связанный с ней криптокошелек. Еще разработчики обещали поработать над созданием хранилища файлов TON Storage, TON Proxy и TON VPN.



