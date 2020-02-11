Трудиться до победы

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В коллективе филиала Дубровенского дорожного ремонтно-строительного управления №108 КУП «Витебскоблдорстрой», много хороших специалистов, но водитель погрузчика Александр Кулешов — на особом счету. В снег и дождь, мороз и зной, днем и по необходимо¬сти ночью он — за баранкой Амкадора. Больше 30 лет жизни его связывает с дорожной службой. И не просто связывает. Уроженец деревни Быстриевка — из числа прикипевших душою к предприятию.

— Таких бы людей побольше, мы бы горы свернули, — утверждает директор ДРСУ №108 Владимир Ченторицкий. — Настолько ответственный, внимательный, дисциплинированный — настоящий пример для подражания. Сделает любую работу на отлично, все спланирует. Трудится, пока есть топливо в баке — до победы.

На счету Александра Кулешова — несчитанное количество грамот, ценных подарков, благодарностей от руководства своего и головного предприятий. А этот год и вовсе для водителя погрузчика звездный. По итогам 2019 года он стал лауреатом ежегодной премии «Человек года Витебщины».

После торжественной церемонии награждения мы пообщались с Александром Кулешовым.

—Я благодарен за оказанную честь получить такое высокое звание. Но это общая заслуга всего нашего коллектива, — отметил Александр Кулешов. Он пожелал молодому поколению любить труд, добросовестно выполнять профессиональные обязанности на благо своей большой и малой родины.

А совсем скоро на лацкане парадного пиджака Александра Ивановича будет красоваться знак «Почетный дорожник Республики Беларусь 2 степени». За историю филиала ДРСУ №108 этого знака удостоены только два члена трудового коллектива, и вот — третья награда.

Ольга ЛЕБЕДЕВА