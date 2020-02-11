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Начал меняться публичный статус Совбеза

11.02.2020 20:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретариат Совета безопасности Беларуси традиционно являлся скорее консультативно-контрольным органом. Но как минимум публичное его позиционирование начало активно изменяться.

20 января стало известно, что министр обороны Беларуси Андрей Равков назначен госсекретарем Совбеза страны. С 2008 года этот пост неформально закреплен за представителями армии. Но назначение на должность экс-министра является проявлением повышения статуса Госсекретариата: два предыдущих руководителя были высокопоставленными военными чиновниками, но не министерского уровня, пишет Belarus in focus.

Фактически с момента назначения А. Равкова началась его активная коммуникация с представителями дипломатического корпуса и международными чиновниками:

  • 29.01.2020 состоялась встреча с послом России Дмитрием Мезенцевым;
  • в тот же день прошла встреча с временным поверенным в делах США Дженифер Мур и сопровождавших ее военных атташе США, Германии и Польши;
  • 05.02.2020 состоялась встреча с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином;
  • 06.02.2020 прошла встреча с государственным секретарем т.н. «Союзного государства» Григорием Рапотой;
  • 07.02.2020 А. Равков встретился с послом Азербайджана Латифом Гандиловым.
До недавнего времени Госсекретариат Совета Безопасности Беларуси являлся непубличным рабочим органом при главе государства и в качестве субъекта внешней политики страны по вопросам безопасности себя не проявлял. Но возникла потребность формирования нового уровня коммуникации в сфере безопасности с другими государствами, где аналогичные структуры являются политическими, а не техническими органами госуправления. Для последнего и было принято решение повысить публичный статус и придать госсекретарю Совбеза Беларуси новый «политизированный» облик, не изменяя пока принципиально его роли в системе власти страны.

Придание Государственному секретариату Совбеза Беларуси роли самостоятельного центра влияния на политику безопасности страны потребует его реорганизации и перераспределения функций внутри системы центральных органов государственной власти и управления. С учетом явного нежелания А. Лукашенко нарушать существующую архитектуру власти, тем более в условиях кризиса отношений с Россией и предстоящих президентских выборов, представляется, что это перспектива не ближайшего будущего.
 
 
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Госсекретариат Совета безопасности Беларуси традиционно являлся скорее консультативно-контрольным органом. Но как минимум публичное его позиционирование...
 
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