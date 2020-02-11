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«Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси

11.02.2020 21:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси ждет от государственной прессы больше острых тем, авторской подачи и увеличения собственного контента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко 11 февраля встретился с руководителями ведущих государственных СМИ.

Два года назад Президент сменил топ-менеджеров всех центральных телеканалов страны. Сегодня они рассказали о том, что сделано за это время, поделились проблемами.

«Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси

Надо отметить, что с журналистами Президент говорил на их языке. Например, о хронометраже телематериалов: глава государства признался, что не любит большие телевизионные форматы и выступает за емкие и незатянутые репортажи. А вот от печатных изданий потребовал больше аналитики. Ну и, конечно же, интернет, который в оперативной подаче тем охвате аудитории часто лидирует. Президент уверен: будущее за авторской журналистикой, нужно только говорить с людьми на понятном им языке, быть честным и интересным.

Чего еще ждет Президент от современных массмедиа – расскажет Ольга Коршун.

«Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси

Белорусская журналистика в лицах. Именно эти люди формируют, что называется, повестку дня и влияют на общественное мнение. В их руках ни много ни мало, как принято говорить, четвертая власть. Так что сразу понятно: разговор предстоит серьезный.

Журналисты во многом формируют наше представление о мире. Глобально (без преувеличений и жажды сенсаций) планету сейчас штормит. Торговое и геополитическое противостояние нарастет буквально с каждым днем. А на первый план выходят вопросы безопасности, в том числе информационной. В этом направлении сейчас никак нельзя потерять фокус.

«Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давно канули в Лету времена, когда пресса была только средством донесения информации, сегодня это полноценное оружие. Причем, как я уже раньше говорил, массового поражения. Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намерено уводя от действительно важных проблем. Эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию.

То ли еще будет? Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто трудно будет опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени. Эта ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль.

«Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси

Для защиты медиапространства в Беларуси разработали ключевой в этом плане документ – Концепцию информационной безопасности. В ней буквально по пунктам указали, как противостоять нынешним вызовам и угрозам. Поставить точку в этих прописных истинах сложно.

Президент утвердил Концепцию информационной безопасности Беларуси

Ситуация на информационном поле меняется чуть ли не каждый день. С учетом современных реалий и будут вносить коррективы в документ, чтобы наш информационный заслон мог выдержать любые потоки новостей, даже грязевых. Не без этого.

«Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси

Александр Лукашенко:  мы в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников. В этом плане Беларусь простреливается со всех сторон

Александр Лукашенко:
Да и в крупных зарубежных СМИ в отношении нашей страны часто появляются инсинуации, а порой и вовсе заведомые ложь и клевета. Я недавно попросил пресс-секретаря, чтобы подготовила мне последние публикации в российских средствах массовой информации – крупных, мелких, Telegram-каналах – но за которыми стоят конкретные люди, которые во власти. Почему? Потому что, когда я веду разговор (не только же мы о нефти и газе говорим, атомных станциях и деньгах), я постоянно говорю по вопросам средств массовой информации. Это сегодня очень важно для нашего общества. В том числе и в России, и для российского общества. Мы-то тут свое общество защитим.

Но мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией. И что значат информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания. Людей это настораживает. Когда я говорю Путину об этом, он говорит: «Ты знаешь, страна большая». Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались, затронули эту тему – говорит: «Это не мы». Я говорю: «Как это «не мы», если за этим каналом стоит такой человек?» И называю фамилии известные, которые здесь перевернулись у нас сейчас, и люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать. Поэтому нам хватает с одной стороны и с другой стороны.

«Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси

Как действовать в такой ситуации? Держать журналистское перо наготове и бороться за аудиторию. А удерживать внимание и доверие зрителей помогут объективность, правдивость и понятный язык. Этакое золотое сечение в журналистике. Но в наше время это нужно еще красиво и вкусно подать. На ТВ последнее слово, конечно, за картинкой – зритель, как ни крути, любит глазами.

Александр Лукашенко: телевизор будет всегда, потому что это в наших мозгах, это наша традиция, это наш менталитет

В то же время нельзя отрицать, что блоги, Telegram-каналы, социальные сети мы часто воспринимаем уже как отдельный источник информации. Но и сдавать без боя традиционные СМИ никак не намерены.

«Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси

Ольга Коршун, корреспондент:
Наш телеканал давно и активно покоряет интернет-пространство, работает отдельная дирекция. В среднем в сутки наш сайт посещают около 100 тысяч пользователей, а за два года количество подписчиков на YouTube-канале увеличилось почти в шесть раз. Мы есть во всех популярных социальных сетях.

Что касается картинки, то наш телеканал первым в Беларуси начал вещать в формате высокого разрешения. Объем белорусского контента у нас уже составляет более 30 %. В объективе и новые проекты.

Как увидеть телеканал СТВ в HD-качестве?

«Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси

Вообще, залог успеха СМИ – это в первую очередь качественный контент. А для белорусских медиа актуальна задача еще и по созданию собственного.

СТВ готовит совместный проект с «Беларусь Сегодня»

Президент уже поручал отводить не мене 30 % в сетке вещания национальному продукту. Сейчас пора и вовсе отказаться от невыгодного соседства.

«Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси

Александр Лукашенко:
Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности. Ну и уже пора отходить от каких-то, может быть, зарубежных платформ. Далеко не все, что там есть, хорошего качества. Нужно больше своей телепродукции. И когда мне говорят, что Марков там сидит на платформе ОРТ, я просто даже этого не понимаю.

Пора уже решить главную проблему. Это наше. А если кто-то сюда хочет прийти – пожалуйста, как мы туда: платите деньги, спросите разрешения, дайте свой товар, продукт, мы посмотрим – может быть. Это ваша первейшая обязанность.

«Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси

На совещании обсуждали и, можно сказать, бытовые вопросы, которые касаются внутренней медийной кухни. К примеру, строительство медиацентра, создание нового информационного канала и внедрение отечественной системы медиаизмерений. Это поможет более объективно оценить ситуацию на рынке.

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Чтобы оставаться в информационном потоке, традиционным СМИ приходится непросто. Какой способ выбрать в этой вечной борьбе за аудиторию и конкуренции с интернетом, каждый решает сам. Но, как показывает практика, вечные ценности – объективность, справедливость и собственное мнение – всегда остаются в тренде.

«Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси

Люди в материале: Александр Лукашенко, Ольга Коршун
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси ждет от государственной прессы больше острых тем, авторской подачи и увеличения собственного контента, сообщили в программе...
 
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