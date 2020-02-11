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«Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси ждет от государственной прессы больше острых тем, авторской подачи и увеличения собственного контента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко 11 февраля встретился с руководителями ведущих государственных СМИ.
Два года назад Президент сменил топ-менеджеров всех центральных телеканалов страны. Сегодня они рассказали о том, что сделано за это время, поделились проблемами.
Надо отметить, что с журналистами Президент говорил на их языке. Например, о хронометраже телематериалов: глава государства признался, что не любит большие телевизионные форматы и выступает за емкие и незатянутые репортажи. А вот от печатных изданий потребовал больше аналитики. Ну и, конечно же, интернет, который в оперативной подаче тем охвате аудитории часто лидирует. Президент уверен: будущее за авторской журналистикой, нужно только говорить с людьми на понятном им языке, быть честным и интересным.
Белорусская журналистика в лицах. Именно эти люди формируют, что называется, повестку дня и влияют на общественное мнение. В их руках ни много ни мало, как принято говорить, четвертая власть. Так что сразу понятно: разговор предстоит серьезный.
Журналисты во многом формируют наше представление о мире. Глобально (без преувеличений и жажды сенсаций) планету сейчас штормит. Торговое и геополитическое противостояние нарастет буквально с каждым днем. А на первый план выходят вопросы безопасности, в том числе информационной. В этом направлении сейчас никак нельзя потерять фокус.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То ли еще будет? Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто трудно будет опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени. Эта ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль.
Для защиты медиапространства в Беларуси разработали ключевой в этом плане документ – Концепцию информационной безопасности. В ней буквально по пунктам указали, как противостоять нынешним вызовам и угрозам. Поставить точку в этих прописных истинах сложно.
Ситуация на информационном поле меняется чуть ли не каждый день. С учетом современных реалий и будут вносить коррективы в документ, чтобы наш информационный заслон мог выдержать любые потоки новостей, даже грязевых. Не без этого.
Александр Лукашенко:
Но мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией. И что значат информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания. Людей это настораживает. Когда я говорю Путину об этом, он говорит: «Ты знаешь, страна большая». Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались, затронули эту тему – говорит: «Это не мы». Я говорю: «Как это «не мы», если за этим каналом стоит такой человек?» И называю фамилии известные, которые здесь перевернулись у нас сейчас, и люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать. Поэтому нам хватает с одной стороны и с другой стороны.
Как действовать в такой ситуации? Держать журналистское перо наготове и бороться за аудиторию. А удерживать внимание и доверие зрителей помогут объективность, правдивость и понятный язык. Этакое золотое сечение в журналистике. Но в наше время это нужно еще красиво и вкусно подать. На ТВ последнее слово, конечно, за картинкой – зритель, как ни крути, любит глазами.
В то же время нельзя отрицать, что блоги, Telegram-каналы, социальные сети мы часто воспринимаем уже как отдельный источник информации. Но и сдавать без боя традиционные СМИ никак не намерены.
Ольга Коршун, корреспондент:
Что касается картинки, то наш телеканал первым в Беларуси начал вещать в формате высокого разрешения. Объем белорусского контента у нас уже составляет более 30 %. В объективе и новые проекты.
Вообще, залог успеха СМИ – это в первую очередь качественный контент. А для белорусских медиа актуальна задача еще и по созданию собственного.
Президент уже поручал отводить не мене 30 % в сетке вещания национальному продукту. Сейчас пора и вовсе отказаться от невыгодного соседства.
Александр Лукашенко:
Пора уже решить главную проблему. Это наше. А если кто-то сюда хочет прийти – пожалуйста, как мы туда: платите деньги, спросите разрешения, дайте свой товар, продукт, мы посмотрим – может быть. Это ваша первейшая обязанность.
На совещании обсуждали и, можно сказать, бытовые вопросы, которые касаются внутренней медийной кухни. К примеру, строительство медиацентра, создание нового информационного канала и внедрение отечественной системы медиаизмерений. Это поможет более объективно оценить ситуацию на рынке.
Чтобы оставаться в информационном потоке, традиционным СМИ приходится непросто. Какой способ выбрать в этой вечной борьбе за аудиторию и конкуренции с интернетом, каждый решает сам. Но, как показывает практика, вечные ценности – объективность, справедливость и собственное мнение – всегда остаются в тренде.
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«Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси
Новости Беларуси. Президент Беларуси ждет от государственной прессы больше острых тем, авторской подачи и увеличения собственного контента, сообщили в программе...
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