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Депутат Марзалюк: Пришло время вернуть в Беларусь ценности, вывезенные в Россию
Источник материала: Партизан
Депутат Палаты представителей, историк Игорь Марзалюк в эфире телеканала СТВ высказался на тему возвращения в Беларусь ценностей, вывезенных во время войны в Россию, передает
"Я думаю, что было бы правильно и по-союзнически в год 75-летия Великой Победы, чтобы те ценности, которые мы спасали в 1941-м от фашистов, вернулись на историческую родину, — говорит Марзалюк. — Тем более, что люди, жертвуя своей жизнью, вывозили их из Минска и передавали по временным актам передачи... на временное хранение, до времени, пока не закончится война".
Депутат убеждён, что "пришло время вернуть те ценности, которые сейчас хранятся в Российской Федерации, которые являются нашей собственностью по всем актам права".
В том же сюжете директор Музея истории Могилёва Алексей Батюков обращает внимание на тот факт, что российское законодательство позволяет возвращать такие ценности в Германию, но не в Беларусь. Поэтому, как говорит министр культуры Юрий Бондарь, если что-то и удается вернуть, то или с помощью меценатов, или по обмену.
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Депутат Палаты представителей, историк Игорь Марзалюк в эфире телеканала СТВ высказался на тему возвращения в Беларусь ценностей, вывезенных во время войны в...
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