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Депутат Марзалюк: Пришло время вернуть в Беларусь ценности, вывезенные в Россию

11.02.2020 21:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат Палаты представителей, историк Игорь Марзалюк в эфире телеканала СТВ высказался на тему возвращения в Беларусь ценностей, вывезенных во время войны в Россию, передает "Еврорадио".

"Я думаю, что было бы правильно и по-союзнически в год 75-летия Великой Победы, чтобы те ценности, которые мы спасали в 1941-м от фашистов, вернулись на историческую родину, — говорит Марзалюк. — Тем более, что люди, жертвуя своей жизнью, вывозили их из Минска и передавали по временным актам передачи... на временное хранение, до времени, пока не закончится война".

Депутат убеждён, что "пришло время вернуть те ценности, которые сейчас хранятся в Российской Федерации, которые являются нашей собственностью по всем актам права".

В том же сюжете директор Музея истории Могилёва Алексей Батюков обращает внимание на тот факт, что российское законодательство позволяет возвращать такие ценности в Германию, но не в Беларусь. Поэтому, как говорит министр культуры Юрий Бондарь, если что-то и удается вернуть, то или с помощью меценатов, или по обмену.
 
Теги: Минск
 
 
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Депутат Палаты представителей, историк Игорь Марзалюк в эфире телеканала СТВ высказался на тему возвращения в Беларусь ценностей, вывезенных во время войны в...
 
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