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Введение врачей общей практики в Беларуси. Как оно отразилась на пациентах?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От участковых – к врачам общей практики. На новый формат работы уже перешли 74 % участковых врачей амбулаторно-поликлинической системы Беларуси. А к концу 2020 года доктора-универсалы полностью заменят участковых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для Ольги Игнатюк роль врача общей практики не нова. Здесь начали работать по схеме «один за всех» еще в 2012-м, когда въехали в новенькое здание амбулатории, оснащенное по сельским меркам до зубов. В распоряжении даже собственная лаборатория. Не просто терапевт, а и хирург, и лор, и эндокринолог, и невролог. В сельской местности – обязательно еще педиатр. Четыре месяца переподготовки, и полномочия Ольги расширились.
Ольга Игнатюк, заведующая Тюхиничской сельской врачебной амбулаторией, врач общей практики:
С 2018 года к Ольге присоединилась команда врача общей практики – помощник и медсестра. Ирина Остапук работала фельдшером-акушером, общий стаж более 15 лет. Раньше отвечала за тысячу пациентов, сейчас как помощник врача ведет на сотню больше. Признается: эффективность связки «врач – помощник» почувствовали сразу.
Ирина Остапук, помощник врача общей практики Тюхиничской сельской врачебной амбулатории:
В распоряжении врача общей практики компьютер, где хранится полная информация о предыдущих результатах обследования пациента. А еще в несколько кликов проходит запись на прием.
Ежедневно за помощью к врачу общей практики здесь обращаются от 20 до 100 человек.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Нагрузка на одного специалиста на селе – 1300 пациентов, в городе эта цифра выше – 1500. От терапевтов к «мастерам на все руки» переходят поэтапно. Каждое рабочее место оснащается с учетом новых навыков.
Евгений Копылец, главный врач Брестской городской больницы № 2:
Доля врачей общей практики в Брестской области уже достигла 88 % – это один из лучших показателей по стране. Завершить полностью переход в Беларуси планируется к концу 2020 года.
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Новости Беларуси. От участковых – к врачам общей практики. На новый формат работы уже перешли 74 % участковых врачей амбулаторно-поликлинической системы Беларуси. А...
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