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Николай Снопков: в числе приоритетов сотрудничества с Китаем развитие экспорта и разумный импорт без неоправданных посредников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко еще раз отметил, что Беларусь с назначением Николая Снопкова сможет осуществить настоящий прорыв в отношениях с Китаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Снопков, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае:
В числе приоритетов сотрудничества Беларуси и Китая Николай Снопков назвал развитие экспорта и разумный импорт с уходом от неоправданных посредников.
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Николай Снопков: в числе приоритетов сотрудничества с Китаем развитие экспорта и разумный импорт без неоправданных посредников
Новости Беларуси. Александр Лукашенко еще раз отметил, что Беларусь с назначением Николая Снопкова сможет осуществить настоящий прорыв в отношениях с Китаем,...
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