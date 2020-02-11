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Николай Снопков: в числе приоритетов сотрудничества с Китаем развитие экспорта и разумный импорт без неоправданных посредников

11.02.2020 22:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко еще раз отметил, что Беларусь с назначением Николая Снопкова сможет осуществить настоящий прорыв в отношениях с Китаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – Николаю Снопкову: китайцы должны знать, что белорусы – настоящие друзья

Николай Снопков: в числе приоритетов сотрудничества с Китаем развитие экспорта и разумный импорт без неоправданных посредников

Николай Снопков, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае:
Цель – экономический рост нашей страны. Президентом поручено все это еще раз проанализировать, предоставить в виде доклада с соответствующими поручениями Президента, чтобы мы понимали предметные направления, предметные ориентиры, понимали предметно, кто за это будет отвечать и кто это будет реализовывать на практике.

В числе приоритетов сотрудничества Беларуси и Китая Николай Снопков назвал развитие экспорта и разумный импорт с уходом от неоправданных посредников.

Николай Снопков: в числе приоритетов сотрудничества с Китаем развитие экспорта и разумный импорт без неоправданных посредников

Люди в материале: Николай Снопков
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко еще раз отметил, что Беларусь с назначением Николая Снопкова сможет осуществить настоящий прорыв в отношениях с Китаем,...
 
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