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Средства на лечение и новые футбольные поля. С какими вопросами жители Барановичей обращались к помощнику Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два футбольных поля построят в Барановичах. Вопрос о них поднимался в ходе телефонной линии помощника Президента – инспектора по Брестской области Анатолия Маркевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Администрация Президента продолжает серию выездных приемов граждан. С обращением о создании условий для тренировок детей на прямую линию позвонила жительница Барановичей. В ближайшее время будут реконструированы футбольные поля двух городских стадионов и обустроено современное искусственное покрытие.
Больше 20 человек пришли и на личный прием. Люди интересовались строительством и ремонтом жилья, оплатой труда, благоустройством и медицинской помощью. Так, на лечение в США двухмесячной Софии Жагунь с редким генетическим заболеванием необходимо 2,5 миллиона долларов. Родители просили ускорить формальности для сбора средств и с помощью СМИ привлечь внимание благотворителей.
Анатолий Маркевич, помощник Президента - инспектор по Брестской области:
Приемы граждан прошли 11 февраля также в Барановичах и Мостах. Кроме того, до конца недели выездные приемы запланированы в Борисове, Быхове, Добруше, Петрикове, Березовке и Ленинском районе Минска.
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Средства на лечение и новые футбольные поля. С какими вопросами жители Барановичей обращались к помощнику Президента
Новости Беларуси. Два футбольных поля построят в Барановичах. Вопрос о них поднимался в ходе телефонной линии помощника Президента – инспектора по Брестской...
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