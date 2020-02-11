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В Борисове горел строительный рынок

11.02.2020 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Борисове спасатели ликвидировали пожар на строительном рынке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове горел строительный рынок

Ночью открытым пламенем горела крыша двухэтажного здания и помещения. Пострадавших нет. Повреждено торговое оборудование и товары: ковры, мебель, сантехника, кухонные принадлежности. Причина пожара устанавливается.

В Борисове горел строительный рынок

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Новости Беларуси. В Борисове спасатели ликвидировали пожар на строительном рынке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ночью открытым пламенем горела крыша...
 
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