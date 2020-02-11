ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Северная Македония ратифицировала соглашение о вступлении в НАТО

11.02.2020 21:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Парламент Северной Македонии проголосовал за ратификацию протокола о вступлении страны в НАТО.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Законодатели Северной Македонии единогласно ратифицировали соглашение о том, чтобы страна, расположенная на юге Европы, стала 30-м членом военно-политического альянса НАТО", - говорится в сообщении.

Все 114 присутствующих парламентариев из 120-ти проголосовали за ратификацию соглашения. Во время короткой церемонии у здания парламента подняли флаг НАТО.

Голосование состоялось на несколько недель раньше запланированного, поскольку действующий парламент должен разойтись в конце недели, накануне выборов, запланированных на 12 апреля.

Испания - единственный действующий член НАТО, еще не одобрил присоединение Северной Македонии к Альянсу. Ожидается, что испанский парламент проведет голосование по ратификации соглашения в марте.

Как сообщалось, 6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

После ратификации документа всеми 29 членами Альянса страна будет признана тридцатым членом организации Североатлантического договора.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламент Северной Македонии проголосовал за ратификацию протокола о вступлении страны в НАТО.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Людям нужна правдивая информация по существу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика