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Лукашенко: Людям нужна правдивая информация по существу

11.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Емко, беспристрастно и по существу. Президент Александр Лукашенко рассказал во вторник, как должны работать отечественные медиа. Упомянул белорусский лидер и телеканал «МИР», передает корреспондент Дарья Хорькова.

Главный совет Александра Лукашенко новостникам до гениального прост: рассказывать коротко и по делу. На встречу с президентом пригласили руководителей ведущих белорусских СМИ – газет, информагентств, телеканалов.

Когда в мире ведутся медиавойны, белорусам важно отстоять информационный суверенитет. Для этого, считает Александр Лукашенко, надо избегать фейков и так называемой «постправды».

«Белорусские СМИ, слава Богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию. В чем мы уступаем? В показе, в формировании самого сюжета. Мы даже «МИРу» уступаем», – отметил президент Беларуси.

Александр Лукашенко уверен, в обозримом будущем телевидение не исчезнет, уступив место интернету. По крайней мере, в семье президента предпочитают всемирной паутине телевизор.

«Мы приходим в столовую рано утром, включаем телевизор. Никто не тычет пальцем в экран, все держат ложки в руках и смотрят в телевизор. Вечером так же. По крайней мере, у меня телевизор будет всегда», – сказал Лукашенко.

Для своего продвижения традиционные медиа должны активнее использовать социальные сети и международные интернет-ресурсы, считает Александр Лукашенко. Также им стоит присмотреться к манере изложения информации в сети.

«В течение дня люди хотят получить главную информацию. Порой я ловлю себя на мысли, что отвлекаюсь от художественных сюжетов и просто читаю строчку, чтобы получить главное. Нужна главная информация, информация по сути, с видеорядом», – отметил президент.

Медианачальников президент призвал снимать больше своих телепередач, а не покупать их у зарубежных коллег. Свой полностью информационный телеканал у белорусов появится в ближайшие два года. До конца года в Беларуси заработает система измерения телеаудитории. Создать такую систему чиновникам поручил президент. Это поможет получать журналистам и рекламодателям объективные данные по рейтингам.



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Президент Беларуси призвал национальные СМИ быть объективными в эпоху медиавойн.
 
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