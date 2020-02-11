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Лукашенко: Людям нужна правдивая информация по существу
11.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Емко, беспристрастно и по существу. Президент Александр Лукашенко рассказал во вторник, как должны работать отечественные медиа. Упомянул белорусский лидер и телеканал «МИР», передает корреспондент Дарья Хорькова.
Главный совет Александра Лукашенко новостникам до гениального прост: рассказывать коротко и по делу. На встречу с президентом пригласили руководителей ведущих белорусских СМИ – газет, информагентств, телеканалов.
Когда в мире ведутся медиавойны, белорусам важно отстоять информационный суверенитет. Для этого, считает Александр Лукашенко, надо
Александр Лукашенко уверен, в обозримом будущем телевидение не исчезнет, уступив место интернету. По крайней мере, в семье президента предпочитают всемирной паутине телевизор.
«Мы приходим в столовую рано утром, включаем телевизор. Никто не тычет пальцем в экран, все держат ложки в руках и смотрят в телевизор. Вечером так же. По крайней мере, у меня телевизор будет всегда», – сказал Лукашенко.
Для своего продвижения традиционные медиа должны активнее использовать социальные сети и международные интернет-ресурсы, считает Александр Лукашенко. Также им стоит присмотреться к манере изложения информации в сети.
Медианачальников президент призвал снимать больше своих телепередач, а не покупать их у зарубежных коллег. Свой полностью информационный телеканал у белорусов появится в ближайшие два года. До конца года в Беларуси заработает система измерения телеаудитории. Создать такую систему чиновникам поручил президент. Это поможет получать журналистам и рекламодателям объективные данные по рейтингам.
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Президент Беларуси призвал национальные СМИ быть объективными в эпоху медиавойн.
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