Курсы валют на 11 февраля: курс доллара 2.1924, курс евро 2.3918, российский рубль 3.4286

Источник материала: Myfin

11.02.2020: итоги торгов БВФБ

11 февраля 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.1924, курс евро – 2.3918, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4286.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0077 рубля до 2.1924, что составило 0.35%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0731 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0002 (0.01%), на 11 февраля 2020 курс составил 2.3918. По итогам месяца евро вырос на 0.0386 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.004 рублей (0.12%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0317 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 40 173 800 15 850 400 31 363 900

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.15 – 2.193 рублей, курс продажи доллара 2.198 – 2.225. Евро можно было продать в диапазоне 2.31 – 2.395 рублей, купить – 2.397 – 2.425.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =64.1 (стоимость 1 доллара равна 64.1 российских рубля),

=64.1 (стоимость 1 доллара равна 64.1 российских рубля), EUR/USD =1.093 (1 евро стоит 1.093 доллар),

=1.093 (1 евро стоит 1.093 доллар), EUR/RUB =69.9986 (69.9986 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .