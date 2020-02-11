Экс-милиционер в Пружанах получил 7 лет колонии за пьяное ДТП с погибшим. Моральный ущерб заплатит УВД

Источник материала: Tut.by

11 февраля в Пружанах вынесли приговор бывшему сотруднику милиции, который обвинялся в пьяном ДТП с погибшим и оставлении в опасности, сообщили в областном суде.



Фото: TUT.BY

Экс-милиционер признан виновным и в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека, и в оставлении в опасности — и ему назначено наказание в виде 7 лет колонии общего режима, пяти лет лишения прав, а также штрафа в 300 базовых величин (8,1 тыс. рублей).

Мать погибшего пешехода получит от УВД Брестской области — владельца служебного автомобиля, которым был совершен наезд, — 20 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Что произошло?

Напомним, бывший капитан милиции 44-летний Сергей Пухнаревич 18 июня прошлого года около 22.45 вблизи деревни Лососин на служебном автомобиле сбил лежащего на краю проезжей части мужчину и уехал с места аварии. Потерпевшего нашли односельчане. Они сообщили об этом в милицию и вызвали скорую. От полученных травм пострадавший умер в больнице.

Обвиняемый не признал вины ни по одному из пунктов обвинения — мол, не пил и никого не сбивал.

Следствие установило, что наезду предшествовало мероприятие со спиртным среди местных сотрудников милиции. Все они стояли в суде на одном: алкоголь на столе был, видели, что Пухнаревич себе наливал, но пил ли, никто не уверен. Двое коллег, по данным следствия, видели, что Сергей садился за руль служебного автомобиля, но они ему не препятствовали и в оперативно-дежурную службу не сообщали, следует из материалов. Оба в милиции уже не работают.